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    Экономика

    Минэкономики пересмотрело идею об установке всеми ФЛП платежных терминалов

    (обновлено: )11720
    В министерстве уточнили, что соответствующее постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично.
    Министерство экономики Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 янв — РАИ Новости Украина. Министерство экономического развития обяжет продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность безналичного расчета, но не потребует обязательной установки платежных терминалов, сообщает пресс-служба ведомства. 

    Украинское фото
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    На прошлой неделе сообщалось, что Кабинет министров предлагает обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли.

    "Постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы", – говорится в сообщении.

    В министерстве напоминают, что такая норма предусмотрена законом "О платежных системах и переводе средств в Украине".

    "Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства", — заявили в Минэкономразвития.

    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook
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    "Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное", – уточнили в ведомстве.

    Согласно сообщению, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но получат возможность арендовать такие устройства или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайеров.

    "Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками", – отмечается в сообщении.

    Подчеркивается, что введение обязанности осуществления безналичных расчетов не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.

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