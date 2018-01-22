Минэкономики пересмотрело идею об установке всеми ФЛП платежных терминалов

КИЕВ, 22 янв — РАИ Новости Украина. Министерство экономического развития обяжет продавцов и поставщиков услуг предоставлять клиентам возможность безналичного расчета, но не потребует обязательной установки платежных терминалов, сообщает пресс-служба ведомства.

На прошлой неделе сообщалось, что Кабинет министров предлагает обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли.

"Постановление обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы", – говорится в сообщении.

В министерстве напоминают, что такая норма предусмотрена законом "О платежных системах и переводе средств в Украине".

"Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства", — заявили в Минэкономразвития.

"Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное", – уточнили в ведомстве.

Согласно сообщению, это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но получат возможность арендовать такие устройства или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайеров.

"Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками", – отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что введение обязанности осуществления безналичных расчетов не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.

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