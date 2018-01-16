Установка платежных терминалов угробит малый бизнес - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Кабинете министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли.

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Таким образом, торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до первого июля 2018 года, а остальные плательщики — в зависимости от группы — до января 2020 года. Контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

Чем чревато такое нововведение Кабмина для малого и среднего бизнеса, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал председатель всеукраинского объединения предпринимателей «Новая формация» Вячеслав Кредисов.

Вячеслав Кредисов, facebook Вячеслав Кредисов

(текст публикуется на языке оригинала)

У Мінекономіки підрахували, що введення таких вимог вплине приблизно на 183 000 малих та мікропідприємців. Яка це взагалі частина від загальної кількості підприємців?

— В Україні зараз було біля, здається, трьох мільйонів, майже чотирьох мільйонів цих ФОПів. Після того як вже ввели податок в 2016-2017 році, згідно якого треба було 720 гривень платити щомісяця, причому незалежно від того, є у тебе бізнес чи ні, закрилося приблизно більше, ніж півмільйона ФОП. Тобто, досить велика кількість вже позакривалася, ті, хто дійсно штучно створили ці структури ФОП і не використовували їх. Тому, якщо порахуємо, залишилося там менше трьох. Кажуть, що вплине на 183 тисячі. Я не певен.

У нас взагалі малий-середній бізнес у загоні, це досить відома інформація, що в Україні малий-середній бізнес — це біля 15% від ВВП. А якщо ми беремо середні розвинуті країни в Європі, як мінімум 65-75%. Тому я би не підтримував цю позицію, тому що будь-який наступ на бізнес на сьогоднішній день, мені здається, недоречний. Його треба робити тоді, коли у нас бізнес буде як в Німеччині. Нема питань, там усюди стоять оці апарати, тому що там бізнес відчуває себе дуже добре. Держава підтримує бізнес, дає дуже пільгові кредити, забезпечує, щоб не було перевірок і т.д.

Ця ідея має розповсюджуватися на всіх підприємців без винятку? І навіть тих, які з приватними особами не торгують?

— Так. З того що я прочитав, дійсно так і є, але там просто розбили по датам. Тобто, здається, це буде поширюватися на всіх. З того, що я розумію по цій інформації. Тому не буде жодного ФОПу, який би не оплачував через термінал. Але ми маємо розуміти, що розвиток країни на даному етапі у нас настільки низький, і малий-середній бізнес настільки відчуває себе непевно, що зарано це робити.

Скільки зараз треба коштів на установку платіжного терміналу?

— Відверто не можу сказати, але це точно не сотні гривень, на жаль, це тисячі гривень, тому що безпосередньо сам термінал, плюс обслуговування, плюс його програмне забезпечення — це додаткові гроші. До речі, куди вони підуть? І що буде робити підприємець? Він буде просто збільшувати ціну свого продукту. Що буде робити підприємець, коли він ще додатково має все повністю оподатковувати? Він просто буде збільшувати ціну свого продукту. Тому ми з вами це відчуємо. І так не дуже багатий українець буде витрачати ще більше. Тому це теж неправильно.

Зараз для відкриття ФОПу треба мати рахунок у банку. Навіщо тоді термінал?

— Це ми з вами можемо просто спробувати додумати. Скоріше за все, податкова хоче оподатковувати будь-яку дію ФОПу, щоб він там не робив. От, будь-ласка, встань і покажи. Ще раз кажу, в розвинених країнах, у тій же Німеччині, це дійсно нормальне правило, воно працює. Але повторюсь, там існує ціла система підтримки цього малого-середнього бізнесу з боку держави. Починаючи від пільгового кредитування, закінчуючи тим, що коли ти приходиш відкривати рахунок в банку, тобі дарують як правило ноутбук чи комп'ютер, кажуть: ура, нарешті, з'явився хтось, хто створив робоче місце. А якщо ти створив два робочі місця, ти вже майже герой. Тобто, максимально підтримується позиція. Податкова ніколи не приходить тебе перевіряти, бо вона розуміє, що той малий-середній бізнес має розкрутитися. У нашій країні система інша. Повторюсь, ідея правильна, що треба перевіряти, але на якому етапі це вводити. От коли? Сьогодні, мені здається, дуже рано.

Якщо не зараз, то коли?

— Давайте підніметься наша економіка. Коли, як мінімум, малий-середній бізнес у долі ВВП буде як мінімум більше ніж 50%, як у тій же Польщі. А у нас — 15%. Там майже всі працюють у сфері бізнесу, а тут, коли питаєш у випускників наших престижних вишів, ким хочуть працювати, відповідають податківцем, прокурором, у поліції. Підприємців практично нема. Тому що це хлопчик для биття, якого всі ловлять, кажуть що він поганий і т.д. Тому не треба чіпати бізнес. Це рано. Треба йому допомагати поки що. Піднімемо його до рівня середньоєвропейського, тоді, я думаю, можна повертатися до нормальної формули оподаткування.

ФОПів можуть зобов'язати отримувати тимчасові трудові ліцензії для ведення діяльності. Як ви до цього ставитесь?

— Будь-яка форма регулювання бізнесу, це завжди для бізнесу погано. Якщо ви перепитаєте у бізнесмена: скажи, що тобі потрібно, яка підтримка з боку держави? Він завжди скаже: не чіпайте мене. Тобто не регулюйте мені, що я маю до вас приходити, отримувати якесь право, дозвіл, довідку. Неправильна ця позиція. Тому що головне, що потрібно від держави — це дуже зрозумілі, прозорі, прості правила гри, які зрозуміє проста людина, не маючи якоїсь вищої освіти, юридичної чи економічної. І більше ніхто не приходить. Будь-яка додаткова дозвільна система — це право хорошого чи поганого чиновника приходити чи не приходити, а до нього вже приходить підприємець, і йому можуть викручувати в прямому і переносному сенсі руки-ноги і казати: тут не так, тут не так. Тому будь-яка формула регулювання бізнесу — це погано. У тому числі, трудові ліцензії.

Напомним, председатель всеукраинской общественной организации «Союз защиты предпринимательства» Сергей Доротич полагает, что ГФС еще сильнее закручивает гайки бизнесу.