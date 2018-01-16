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    Экономика

    Кабмин предлагает обязать всех ФЛП установить платежные терминалы

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    (обновлено: )32
    Минэкономики в своем постановлении предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Кабинете министров предлагают обязать всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли, сообщает Delo.ua.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По данным издания, Минэкономики предлагает обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажи дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов.

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    Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года. Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 г.

    В то же время для "единщиков" второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019-го. "Упрощенцы" первой группы, согласно проекту постановления, должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года.

    Контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

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    В Министерстве экономики подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 000 малых и микропредпринимателей. Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 000 грн. Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.

    Ранее сообщалось, что Кабмин отменил предложенную Минфином реформу таможни и ГФС. 

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