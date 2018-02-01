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    Смотрите, не упадите. Эксперт о цифрах в платежках киевлян

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    Единственной возможностью снизить тариф на электроэнергию является инициатива самих потребителей. Об этом заявил исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия 21" Андрей Чубик.
    Счета ЖКХ
    Украинское фото

    РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

    Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля. Об этом сообщили в НКРЭКУ. В большинстве распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%, однако тариф "Киевэнерго" на поставку и распределение электроэнергии был повышен на 30-90% в зависимости от класса потребления. Основными факторами пересмотра тарифов в Нацкомиссии называют рост операционных расходов и заработной платы облэнерго.

    Что изменится в платежках украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия 21" Андрей Чубик.

    (текст  публикуется на языке оригинала)

    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    От Ленина к RABам тарифов

    Від чого збільшуються тарифи? Від зростання операційних витрат чи зарплат, чи через те, що це — вимога кредиторів?

    — Відповідні тарифи мають розраховуватись на регулярній основі. Тому в їхній структурі враховується досить велика кількість чинників, які відбуваються на ринку в той чи інший період часу, в тому числі, це названі Вами такі специфічні особливості як імпортовані енергоносії, зарплата, інфляція і деякі інші.

    Чому зростання тарифів таке неоднорідне по постачальникам?

    — В минулому році і на початку цього року увагу багатьох людей, які цікавляться енергетикою, зацікавив той факт, що національний регулятор достатньо неоднорідно визначає тарифи для різних категорій постачальників і чомусь на диво завжди преференції отримує "ДТЕК" і компанії, пов'язані з цією структурою.

    Тариф "Київенерго" на постачання і розподіл електроенергії був підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання. Чим це можна пояснити?

    — Як на мене, то тут могло мати місце певне спеціальне таке вираховування цього тарифу, тобто відповідні коефіцієнти підбирались спеціально, використовуючи чинники, які сформувались на ринку, але включаючи особливості, які стосуються, власне, компанії-монополіста столиці, і на виході у нас з'явився такий варіант, що дана компанія потенційно з квітня може отримати дуже високий тариф навіть в порівнянні з іншими.

    Що зміниться для кінцевого споживача? Наскільки збільшаться суми в платіжках?

    Обогреватель
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Постоянные скачки тарифов на тепло плохо закончатся - Герус

    — Швидше за все, вони стануть набагато відчутнішими вже з початку наступного опалювального сезону.

    Чи можна прогнозувати, що тарифи будуть змінюватись впродовж року неодноразово?

    — В принципі, у нас зараз переходять до такої тенденції, яку можна назвати адаптацією тарифів до змін на ринку, тобто йдеться в середньому про квартальний перегляд відповідних тарифів.

    Взагалі, що може сприяти перегляду тарифів у сторону зменшення?

    — З моєї точки зору, найкращим чинником, який впливає на зниження, є ініціативна позиція споживачів, це об'єднання в ОСББ, встановлення відповідної облікової і регуляційної систем, тобто це індивідуальні теплові пункти, спільне утеплення будинку, модернізація всієї супутньої інфраструктури і на виході однозначно це призводить до того, що, відповідно, власники такого житла починають сплачувати менше, а комфорт в їхньому помешканні зберігається або навіть покращується.

    Напомним, ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что какой бы вариант индивидуального отопления ни выбрали украинцы, они зависимы от будущей цены на газ и электроэнергию в стране.

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