Смотрите, не упадите. Эксперт о цифрах в платежках киевлян

РИА Новости Укриана — Радиостанция Голос Столицы

Тарифы облэнерго вырастут с 1 апреля. Об этом сообщили в НКРЭКУ. В большинстве распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%, однако тариф "Киевэнерго" на поставку и распределение электроэнергии был повышен на 30-90% в зависимости от класса потребления. Основными факторами пересмотра тарифов в Нацкомиссии называют рост операционных расходов и заработной платы облэнерго.

Что изменится в платежках украинцев, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил исполнительный директор Центра глобалистики "Стратегия 21" Андрей Чубик.

(текст публикуется на языке оригинала)

Від чого збільшуються тарифи? Від зростання операційних витрат чи зарплат, чи через те, що це — вимога кредиторів?

— Відповідні тарифи мають розраховуватись на регулярній основі. Тому в їхній структурі враховується досить велика кількість чинників, які відбуваються на ринку в той чи інший період часу, в тому числі, це названі Вами такі специфічні особливості як імпортовані енергоносії, зарплата, інфляція і деякі інші.

Чому зростання тарифів таке неоднорідне по постачальникам?

— В минулому році і на початку цього року увагу багатьох людей, які цікавляться енергетикою, зацікавив той факт, що національний регулятор достатньо неоднорідно визначає тарифи для різних категорій постачальників і чомусь на диво завжди преференції отримує "ДТЕК" і компанії, пов'язані з цією структурою.

Тариф "Київенерго" на постачання і розподіл електроенергії був підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання. Чим це можна пояснити?

— Як на мене, то тут могло мати місце певне спеціальне таке вираховування цього тарифу, тобто відповідні коефіцієнти підбирались спеціально, використовуючи чинники, які сформувались на ринку, але включаючи особливості, які стосуються, власне, компанії-монополіста столиці, і на виході у нас з'явився такий варіант, що дана компанія потенційно з квітня може отримати дуже високий тариф навіть в порівнянні з іншими.

Що зміниться для кінцевого споживача? Наскільки збільшаться суми в платіжках?

— Швидше за все, вони стануть набагато відчутнішими вже з початку наступного опалювального сезону.

Чи можна прогнозувати, що тарифи будуть змінюватись впродовж року неодноразово?

— В принципі, у нас зараз переходять до такої тенденції, яку можна назвати адаптацією тарифів до змін на ринку, тобто йдеться в середньому про квартальний перегляд відповідних тарифів.

Взагалі, що може сприяти перегляду тарифів у сторону зменшення?

— З моєї точки зору, найкращим чинником, який впливає на зниження, є ініціативна позиція споживачів, це об'єднання в ОСББ, встановлення відповідної облікової і регуляційної систем, тобто це індивідуальні теплові пункти, спільне утеплення будинку, модернізація всієї супутньої інфраструктури і на виході однозначно це призводить до того, що, відповідно, власники такого житла починають сплачувати менше, а комфорт в їхньому помешканні зберігається або навіть покращується.

Напомним, ранее эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус в эфире "ГС" заявил, что какой бы вариант индивидуального отопления ни выбрали украинцы, они зависимы от будущей цены на газ и электроэнергию в стране.