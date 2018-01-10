У граждан платежеспособность на уровне 2012 года - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр социальной политики Николай Шамбир заявил, что в следующем году пенсии могут вырасти на 20%. Таковы предварительные подсчеты первой индексации пенсионных выплат. Шамбир напомнил, что это произойдет в рамках системы, которая вводит ежегодное повышение пенсий в автоматическом режиме.

Указано, что повышение будет происходить по единому подходу и составит 50% от роста средней зарплаты плюс 50% от увеличения уровня инфляции.

Кроме того, Кабмин рассмотрит возможность дальнейшего повышения минимальной зарплаты по итогам первого квартала 2018 года, о чем заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. А его советник Василий Шевченко заявил, что реальный прожиточный минимум не соответствует стандартам жизни.

Реально ли такое повышение пенсий в 2018 году и как оно повлияет на дефицит Пенсионного фонду, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал кандидат экономических наук, эксперт центра социальных и трудовых исследований Захар Попович.

(текст публикуется на языке оригинала)

У Мінсоцполітики кажуть про можливе підвищення пенсій на 20% у 2019 році, проте підкреслюють, що це попередні підрахунки. Наскільки реалістичною можете назвати цю цифру?

— Я думаю, що ці цифри досить реалістичні, і при збереженні існуючої динаміки це цілком може бути. Я єдине б не казав про підвищення, а казав про поступове відновлення пенсій приблизно до того рівня купівельної спроможності, який був до 2012 року, а після девальвації у нас було дуже стрімке падіння, і поки що ми до цього рівня не вийшли.

Чи реальна така цифра? Чи витримає бюджет?

— Справа в тому, що, дійсно, відбувається номінальне підвищення зарплат, і частково відбувається підвищення реальної заробітної плати. Збільшуються трошки надходження і, відповідно, певне збільшення пенсій виглядає цілком логічним, особливо на фоні того, що відбувається інфляція, адже зростання виплат супроводжується досить суттєвим зростанням цін. Тобто, ми можемо казати про те, що уряд, і це добре, планує десь зберігати купівельну спроможність пенсій, і подальшого погіршення значного не очікується.

Дефіцит Пенсійного фонду зростатиме?

— Дефіцит Пенсійного фонду – це досить штучна річ. Він все-таки створювався досить штучно, коли у Пенсійного фонду відбирали певні джерела фінансування і натомість додавали відповідальність за здійснення витрат, які раніше були для нього не притаманні. Тому я б на це не дуже орієнтувався. Скоріше за все, якось кардинально ситуація не зміниться.

Якщо цей дефіцит створений штучно, його треба якось подолати? Як з цим бути?

— Стратегічно політика має бути направлена на те, щоб легалізувати зайнятість і збільшувати розмір зарплати в Україні до якогось хоча б мінімально прийнятного рівня, щоб люди масово не виїжджали з країни і готові були тут працювати. Тобто, детінізація зарплат, збільшення мінімалки, по-друге, більш справедливе оподаткування бізнесу, яке б могло наповнити бюджет у цілому, адже не секрет, що у нас доходи від податку на прибуток у великих корпораціях тільки зменшуються. Фактично, частка їх у бюджеті дедалі зменшується, дедалі продовжується виведення капіталів через трансферне ціноутворення. На жаль, політичні рішення, які не приймаються урядом, сприяють подальшому розграбуванню.

Напомним, политолог Александр Антонюк, комментируя возможное повышение пенсий, высказал мнение, что Вв2018-2019-м власть любой ценой будет повышать уровень жизни, ведь на кону выборы.

Кроме того, профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский считает, что правительство Гройсмана поставило рекорд по растрате бюджетных средств.