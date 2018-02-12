Под Киевом прогремел взрыв

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего в понедельник в селе Новые Петровцы Киевской области, пострадали три человека, сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев.
Взрыв гранаты произошел днем в здании по улице Святопокровской, 93.
Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
На месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану.