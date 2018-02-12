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    Под Киевом прогремел взрыв

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (255)

    (обновлено: )156931
    По данным сообщения в соцсети, взрыв произошел днем в понедельник в здании по улице Святопокровской, 93 в селе Новые Петровцы недалеко от Киева. Три человека пострадали.
    На месте взрыва в Новых Петровцах под Киевом, 12 февраля 2018
    facebook.com/KyivOperativ

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В результате взрыва, прогремевшего в понедельник в селе Новые Петровцы Киевской области, пострадали три человека, сообщает Киев Оперативный со ссылкой на очевидцев.

    Взрыв гранаты произошел днем в здании по улице Святопокровской, 93.

    Пострадавшие госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

    На месте работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Ранее в Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану.

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