В Донецкой области при взрыве неизвестного предмета 3 детей тяжело ранены

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. В Красногоровке Донецкой области 3 детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета, сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

Мальчик 9 лет и 3-летняя девочка нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним, 14-летняя девушка сидела к ним спиной.

"Когда предмет взорвался, старшая девочка получила относительно легкие осколочные ранения грудной клетки, ягодиц и голени. Дети же получили тяжелые повреждения: мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы", — сообщил Жебривский.

Сейчас все трое детей находятся в больнице.

"Они обеспечены всем необходимым лечением. Младшие дети нуждаются в специализированной помощи детского хирурга — соответствующий специалист прибыл из Днепра", — подытожил Жебривский.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.