В многоэтажном доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Петербурге в многоэтажке в ходе строительных работ взорвался газовый баллон, информации по пострадавшим нет. В результате на третьем этаже здания были выбиты стекла и разрушены балконы. Также были повреждены припаркованные возле дома машины.

Пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. "Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметил собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.

На днях сообщалось, что в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали три человека.