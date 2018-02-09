наверх
09.02.201815:53
Курсы валют НБУ
  • USD27.12+ 0.00
  • EUR33.23- 0.23
Рубрики
Ещё
    Россия

    В многоэтажном доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

    (обновлено: )15411
    Как отмечается, трое рабочих получили ожоги и контузии. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.
    В Санкт-Петербурге произошел взрыв
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. В Петербурге в многоэтажке в ходе строительных работ взорвался газовый баллон, информации по пострадавшим нет.  В результате на третьем этаже здания были выбиты стекла и разрушены балконы. Также были повреждены припаркованные возле дома машины.

    Пострадали трое рабочих, они получили ожоги и контузии. "Проводилась натяжка потолков. По предварительной информации, взорвался один из газовых баллонов", — отметил собеседник агентства.

    Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится и пока не заселен. Взрыв повредил десять оконных проемов, несущие конструкции не пострадали. Полиция оцепила место ЧП.

    На днях сообщалось, что в Одесской области произошел взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали три человека.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Александр Скубченко
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Обыски в редакции "Вестей"
    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Радикальный экстремизм охватил Украину