Полиция обнаружила склад самодельной взрывчатки под Киевом

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ. Они действительно нашли в доме около килограмма высушенной конопли.

"В ходе осмотра хозяйственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона", — говорится в сообщении.

Полиция Киевской области Под Киевом полиция нашла большой арсенал самодельной взрывчатки

Задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны. По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия открыты уголовные производства.

Ранее сообщалось, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина с взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты".