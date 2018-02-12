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    Полиция обнаружила склад самодельной взрывчатки под Киевом

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (249)

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    По информации полиции, в ходе осмотра хозяйственного помещения правоохранители обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона.
    Под Киевом полиция нашла большой арсенал самодельной взрывчатки
    Полиция Киевской области

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Киевской области полиция обнаружила по месту жительства 55-летнего жителя села Козаровичи Вышгородского района большое количество взрывных устройств, бутылки с легковоспламеняющимся веществом, оружие и марихуану, сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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    Схрон обнаружили участковые офицеры полиции, когда пришли проверить информацию о наличии наркотических веществ. Они действительно нашли в доме около килограмма высушенной конопли.

    "В ходе осмотра хозяйственного помещения полицейские обнаружили и изъяли 111 самодельных взрывных устройств, изготовленных кустарным способом в домашних условиях, 26 бутылок "коктейля Молотова", 4 самопала, карабин, 42 патрона", — говорится в сообщении.

    Полиция Киевской области
    Под Киевом полиция нашла большой арсенал самодельной взрывчатки

    Задержанный утверждает, что все это он изготовил самостоятельно и хранил для самообороны. По факту незаконного хранения наркотических веществ, взрывчатки и оружия открыты уголовные производства.

    Ранее сообщалось, что в Харькове на ул. Шевченко возле ТЦ "Рост" мужчина с взрывчаткой захватил отделение "Укрпочты"

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