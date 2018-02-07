наверх
08.02.201800:50
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украинец выиграл у Минобороны иск по делу о взрывах в Балаклее

    (обновлено: )64
    У мужчины сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб.
    Балаклея: жизнь после взрывов
    mediaport.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко выиграл суд и добился выплаты компенсации за поврежденное имущество и моральные убытки из-за взрывов на складах с боеприпасами в марте 2017 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает MediaPort.

    Военный эксперт Игорь Левченко
    Голос Столицы
    Хранилища боеприпасов: закрыть или лелеять?

    У истца сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.

    Суд частично удовлетворил требования Усатенко. Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

    Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. По его словам, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

    В свою очередь же Усатенко планирует еще оспорить сумму моральной компенсации.

    В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Андрей Билецкий о "Национальных дружинах". Видео
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину