Украинец выиграл у Минобороны иск по делу о взрывах в Балаклее

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Житель Балаклеи Харьковской области Андрей Усатенко выиграл суд и добился выплаты компенсации за поврежденное имущество и моральные убытки из-за взрывов на складах с боеприпасами в марте 2017 года. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает MediaPort.

У истца сгорели автомобиль и гараж, а также была повреждена квартира. По его подсчетам, сумма материального ущерба составила 318 тыс. гривен, также он требовал от Минобороны и воинской части возместить 300 тыс. за моральный ущерб. Еще 100 тыс. грн мужчина хотел истребовать у Службы безопасности.

Суд частично удовлетворил требования Усатенко. Минобороны должно выплатить ему 252 тыс. гривен. Компенсация за моральной ущерб составила 10 тыс.

Позицию Министерства обороны в суде представлял Николай Москов. По его словам, ведомство будет подавать апелляционную жалобу.

В свою очередь же Усатенко планирует еще оспорить сумму моральной компенсации.

В ночь на 23 марта 2017 года в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов погиб один человек, еще пять человек пострадали.