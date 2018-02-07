наверх
07.02.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве мужчина заживо сгорел в коллекторе теплотрассы - СМИ

    (обновлено: )173
    Пожар возник примерно в 21:00 в коллекторе теплотрассы, где проживал мужчина. Пожарные предполагают, что "обитатель коллектора" был пьян и уснул с сигаретой во рту.
    Полиция на месте пожара в Киеве, 6 февраля 2018
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Мужчина без определенного места жительства погиб вечером во вторник в результате пожара в коллекторе теплотрассы на улице Астраханской, 5 в Киеве, пишет издание Информатор.

    Бездомный умер у дверей киевской больницы скорой помощи
    Фото dtp.kiev.ua
    Кто не платит - не жилец? Соцсети о смерти бездомного под больницей

    По данным издания, дым заметила жительница близлежащего дома и вызвала спасателей, огонь потушили буквально за пять минут. 

    "Пожар возник примерно в 21:00 в коллекторе теплотрассы, где проживал мужчина. (…) По словам пожарных, скорее всего, обитатель коллектора был пьян и уснул с сигаретой во рту. А когда полыхнул огонь — он задохнулся угарным газом", — сказано в сообщении.

    Площадь пожара составила примерно 15 метров квадратных. 

    Личность погибшего устанавливается. 

    В конце января трое бездомных замерзли насмерть в Полтавской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинско-польский форум историков. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину