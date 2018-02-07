В Киеве мужчина заживо сгорел в коллекторе теплотрассы - СМИ

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Мужчина без определенного места жительства погиб вечером во вторник в результате пожара в коллекторе теплотрассы на улице Астраханской, 5 в Киеве, пишет издание Информатор.

По данным издания, дым заметила жительница близлежащего дома и вызвала спасателей, огонь потушили буквально за пять минут.

"Пожар возник примерно в 21:00 в коллекторе теплотрассы, где проживал мужчина. (…) По словам пожарных, скорее всего, обитатель коллектора был пьян и уснул с сигаретой во рту. А когда полыхнул огонь — он задохнулся угарным газом", — сказано в сообщении.

Площадь пожара составила примерно 15 метров квадратных.

Личность погибшего устанавливается.

В конце января трое бездомных замерзли насмерть в Полтавской области.