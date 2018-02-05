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    В Запорожской области мужчина сгорел заживо во время пожара

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    Вызов в Службу спасения с сообщением о пожаре поступил в 10:30 утра понедельника. Пожарные в комнате дома, где горели мебель и вещи, обнаружили труп 51-летнего хозяина.
    Пожар в Запорожской области
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Запорожской области во время борьбы с пожаром в частном доме районного центра Веселое 5 февраля был обнаружен труп местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

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    Вызов в Службу спасения с сообщением о пожаре по улице Центральная поступил в 10:30 утра.

    Пожарные в комнате дома, где горели мебель и вещи, обнаружили труп 51-летнего хозяина.

    "Вероятнее всего, мужчина спал на диване и отравился угарным газом, из-за чего потерял сознание и погиб", – говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в поликлиническом отделении многопрофильной больницы на улице Титова в Днепре произошел пожар. Очаг возгорания находился в актовом зале медицинского учреждения.

     

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