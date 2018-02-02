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    Общество

    Пожар в детском лагере в Одессе: инспектору ГСЧС объявили подозрение

    (обновлено: )4310
    Следователи прокуратуры сообщили о подозрении в служебной халатности инспектору управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по делу пожара в детском лагере.
    Пожар в детском лагере в Одессе
    Думская.net Фото Александра Гиманова

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Следователями прокуратуры Одесской области сообщено о подозрении в служебной халатности одному из ведущих инспекторов Киевского районного отдела Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

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    "Установлено, что указанным должностным лицом в течение 2016-2017 гг. неоднократно выявлялись нарушения пожарной безопасности в детском учреждении «Виктория», в связи с чем составлены акты, предписания об устранении нарушений в сфере гражданской защиты техногенной и пожарной безопасности и протоколы об административном правонарушении. Наряду с этим из-за небрежного отношения к своим обязанностям инспектором районного отдела ГУ ГСЧС не приняты меры для подготовки материалов иска в административный суд относительно полного или частичного приостановления работы лагеря, деятельность которого в таких условиях привела к пожару и гибели троих детей", — сообщает подробности прокуратура.

    По ходатайству прокуратуры судом инспектор отстранен от занимаемой должности.

    Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

    Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на 16 сентября. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в сгоревшем корпусе. По официальным данным, трое детей погибли. Открыто уголовное производство о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности. Суд арестовал на два месяца директора детского лагеря, а также воспитательницу, которая была ответственна за пожарную безопасность.

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