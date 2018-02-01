В Днепре сотни людей были эвакуированы из-за пожара в больнице

В городе Днепр произошел пожар в многопрофильной больницы на улице Титова, сообщает в четверг Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило около 13.00 1 февраля. Возгорание произошло на 4 этаже поликлинического отделения больницы — актовом зале. Огонь охватил простенки и перекрытия, общей площадью 20 квадратных метров.

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К ликвидации пожара привлекли 50 спасателей и 11 единиц техники.

ГСЧС сообщает, что на момент прибытия пожарных 450 работников и посетителей больницы самостоятельно покинули здание.

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