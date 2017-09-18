Пожар в Одессе. Директора лагеря арестовали на 2 месяца

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы арестовал директора детского лагеря "Виктория" лагеря Петроса Саркисяна на два месяца без права внесения залога.

На суд были доставлены подозреваемые — сам Саркисян и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность. Гособвинение попросило избрать меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, а защита потребовала предоставить возможность внесения залога в размере 300 тысяч гривен, сообщает Репортер.

В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка.

Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.