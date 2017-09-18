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    Общество

    Пожар в Одессе. Директора лагеря арестовали на 2 месяца

    Тема:

    Смертельный пожар в детском лагере в Одессе. Штурм мэрии (45)

    (обновлено: )3110
    Директор детского лагеря "Виктория", в котором при пожаре погибли трое детей, решением суда арестован на два месяца без права внесения залога.
    Избрание меры пресечения директору детского лагеря Виктория
    reporter.od.ua

    КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Одессы арестовал директора детского лагеря "Виктория" лагеря Петроса Саркисяна на два месяца без права внесения залога.

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    На суд были доставлены подозреваемые — сам Саркисян и его заместитель, ответственный за пожарную безопасность. Гособвинение попросило избрать меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей, а защита потребовала предоставить возможность внесения залога в размере 300 тысяч гривен, сообщает Репортер.

    В ночь на субботу, 16 сентября, в Одессе вспыхнул пожар в детском муниципальном лагере "Виктория". Внутри корпуса, в котором произошло возгорание, находились 42 ребенка. 

    Возгорание произошло в 23:30 в пятницу, но пожарная сигнализация не сработала, и дети проснулись от запаха дыма. Воспитатели смогли быстро организовать эвакуацию. Всего в лагере на момент возгорания находились 150 детей. В результате пожара погибли трое детей.

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