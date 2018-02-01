В центре Киева вспыхнул пожар

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Киоск с цветами горит около остановки трамвая в районе метро "Лукьяновская" в Киеве, сообщает 112.ua.

"Сейчас над киоском стоит густой столб дыма, горит также навес. Пожарных на месте пока что нет", — говорится в сообщении.

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Есть ли пострадавшие, не известно.

Трамваи курсируют в обычном режиме.

112 Украина Пожар возле метро "Лукьяновская" в Киеве

Ранее в Киеве горело здание — памятник архитектуры. Пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где два года назад во время обвала конструкций погибли два человека.