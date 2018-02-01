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    Киев

    В центре Киева вспыхнул пожар

    (обновлено: )28711
    На фото видно, что над киоском возле метро "Лукьяновская" стоит густой столб дыма. О пострадавших не сообщается. Пожарных на месте нет. По данным СМИ, горит киоск с цветами.
    Пожар возле метро Лукьяновская в Киеве
    112 Украина

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Киоск с цветами горит около остановки трамвая в районе метро "Лукьяновская" в Киеве, сообщает 112.ua.

    "Сейчас над киоском стоит густой столб дыма, горит также навес. Пожарных на месте пока что нет", — говорится в сообщении.

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    Есть ли пострадавшие, не известно.

    Трамваи курсируют в обычном режиме.

    112 Украина
    Пожар возле метро "Лукьяновская" в Киеве

    Ранее в Киеве горело здание — памятник архитектуры. Пожар возник в старинном доме по ул. Богдана Хмельницкого, 12, где два года назад во время обвала конструкций погибли два человека.

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