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    В детском отделении киевской психбольницы вспыхнул пожар

    (обновлено: )25701
    В субботу в 17.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в детском корпусе психиатрической больницы имени Павлова на улице Фрунзе, 103. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    Пожар в городской больнице Днепра
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
    В Днепре сотни людей были эвакуированы из-за пожара в больнице
    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Пожар произошел в детском отделении психиатрической больницы имени Павлова в Киеве, эвакуированы 17 детей, никто не пострадал, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

    Сообщается, что в субботу в 17.25 спасателям поступило сообщение о пожаре в детском корпусе психиатрической больницы имени Павлова на улице Фрунзе, 103. На месте пожарные выяснили, что возгорание произошло в одном из кабинетов на четвертом этаже, уже в 18.19 пожар был ликвидирован.

    "Во время пожара из здания на безопасное расстояние выведены 17 детей, ни один человек не пострадал. На месте происшествия работало пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава. Причины возгорания установит следствие", — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее в поликлиническом отделении многопрофильной больницы на улице Титова в Днепре произошел пожар. Очаг возгорания находился в актовом зале медицинского учреждения.

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