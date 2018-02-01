При пожаре в японском доме для престарелых погибли 11 человек

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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Крупный пожар произошел в ночь на четверг в доме для престарелых людей на социальном пособии в городе Саппоро на северном японском острове Хоккайдо, погибли не менее 11 человек.

По информации телеканала NHK со ссылкой на представителей местной противопожарной службы, сообщения о возгорании поступили в 23.40 среды по местному времени (16.40 по Киеву). К месту были направлены 40 пожарных расчетов.

В здании проживали 16 человек. Все жильцы были пожилыми и получали социальное пособие для малообеспеченных граждан.

Спасателям удалось вывести пять человек — трех мужчин и двух женщин — в возрасте от 50 до 80 лет. Еще 11 человек — восемь мужчин и три женщины — погибли.

Причина возгорания пока не установлена. Ведется следствие.

Напомним, в минувшем году в российском Красноярске сгорел дом престарелых. В огне погибли четыре человека.