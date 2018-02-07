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    На трассе под Мелитополем сгорел грузовик, перевозивший мебель

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    Утром 7 февраля на трассе Одесса - Новоазовск неподалеку от Мелитополя загорелся грузовик MAN, который перевозил мебель. Огонь уничтожил кабину, колеса и частично грузовой отсек.
    Грузовик сгорел на трассе под Мелитополем
    Фото ria-m.tv

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Утром в среду на трассе Одесса — Новоазовск неподалеку от Мелитополя загорелся грузовик.

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    На место происшествия выезжали спасатели  и правоохранители, которые установили, что сгоревший грузовик MAN перевозил мебель.

    Возгорание началось с моторного отсека и в считанные минуты пламя охватило кабину, передние колеса и частично грузовой отсек, сообщает издание РИА Мелитополь со ссылкой на ГСЧС.

    Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в результате ЧП пострадавших нет.

    Напомним, накануне в автокатастрофе погиб бывший заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Владимир Луста. После столкновения Toyota Land Cruiser 200 бывшего чиновника загорелось.

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