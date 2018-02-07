На трассе под Мелитополем сгорел грузовик, перевозивший мебель

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КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Утром в среду на трассе Одесса — Новоазовск неподалеку от Мелитополя загорелся грузовик.

На место происшествия выезжали спасатели и правоохранители, которые установили, что сгоревший грузовик MAN перевозил мебель.

Возгорание началось с моторного отсека и в считанные минуты пламя охватило кабину, передние колеса и частично грузовой отсек, сообщает издание РИА Мелитополь со ссылкой на ГСЧС.

Площадь пожара составила 15 квадратных метров, в результате ЧП пострадавших нет.

Напомним, накануне в автокатастрофе погиб бывший заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Владимир Луста. После столкновения Toyota Land Cruiser 200 бывшего чиновника загорелось.