В Харькове сгорел швейный цех: спасены 70 человек

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду днем в двухэтажном нежилом здании в Индустриальном районе Харькова начался пожар, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Пресс-служба Харьковской ГСЧС В Харькове сгорел швейный цех

"Площадь пожара составила около 500 кв.м. Для ликвидации пожара задействованы 10 автоцистерн, 2 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и 70 человек личного состава ГСЧС. Из здания были эвакуированы около 70 человек", — говорится в сообщении.

В 14:07 пожар, возникший в швейном цеху одного из предприятий, был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.

Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, один из них — пятилетний ребенок.