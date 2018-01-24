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    В Харькове сгорел швейный цех: спасены 70 человек

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    Для ликвидации пожара были задействованы 10 автоцистерн, 2 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и 70 человек личного состава ГСЧС.
    В Харькове сгорел швейный цех
    Пресс-служба Харьковской ГСЧС

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В среду днем в двухэтажном нежилом здании в Индустриальном районе Харькова начался пожар, сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

    Пресс-служба Харьковской ГСЧС
    В Харькове сгорел швейный цех

    "Площадь пожара составила около 500 кв.м. Для ликвидации пожара задействованы 10 автоцистерн, 2 автолестницы, 2 аварийно-спасательных автомобиля и 70 человек личного состава ГСЧС. Из здания были эвакуированы около 70 человек", — говорится в сообщении.

    В 14:07 пожар, возникший в швейном цеху одного из предприятий, был локализован. Сейчас продолжается его ликвидация.

    Ранее сообщалось, что в селе Квитневое Киевской области поздно вечером 15 января произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли два человека, один из них — пятилетний ребенок.

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