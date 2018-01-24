Суд в Киеве получил два иска против сотрудничества НАБУ с ФБР

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева получил два иска относительно сотрудничества Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с Федеральным бюро расследований США, сообщила в среду пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск от общественной организации к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Истец просит обязать НАБУ предоставить ему надлежащим образом заверенные копии меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки и Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Судом изучается вопрос об открытии производства в административном деле", — говорится в сообщении суда в Facebook.

Также суд сообщил, что в производстве находится иск депутата Верховной рады Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, третье лицо – украинская Генпрокуратура. "Истец просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора в соответствии с законом Украины "О международных договорах", — говорится в сообщении.

Ранее Сытник заявлял, что для разоблачения и документирования незаконной деятельности депутатов Розенблата и Максима Полякова привлечены специалисты ФБР, они помогали антикоррупционному бюро отслеживать работу компании, которая была создана в США и зарегистрирована на сестру Розенблата для якобы проведения незаконных сделок с янтарем. Розенблата подозревают на Украине в причастности к легализации незаконной добычи янтаря.

Кроме прочего, в конце минувшего года генпрокурор Украины Юрий Луценко заподозрил незаконное привлечение ФБР к одной из операций НАБУ.

ФБР и НАБУ ранее подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому намерены вместе работать над раскрытием преступлений, связанных с международным отмыванием денег. В июне 2017 года данный меморандум был продлен на два года.