наверх
24.01.201819:47
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    Суд в Киеве получил два иска против сотрудничества НАБУ с ФБР

    (обновлено: )7810
    Истец просит обязать НАБУ предоставить заверенные копии меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между ФБР Соединенных Штатов Америки и Национальным антикоррупционным бюро Украины.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Окружной административный суд Киева получил два иска относительно сотрудничества Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с Федеральным бюро расследований США, сообщила в среду пресс-служба суда.

    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото
    Соцсети: Луценко против ФБР и за открытый конкурс тайных агентов НАБУ

    "В Окружной административный суд города Киева поступил иск от общественной организации к Национальному антикоррупционному бюро Украины. Истец просит обязать НАБУ предоставить ему надлежащим образом заверенные копии меморандумов о взаимопонимании, которые были заключены между Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки и Национальным антикоррупционным бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Судом изучается вопрос об открытии производства в административном деле", — говорится в сообщении суда в Facebook.

    Также суд сообщил, что в производстве находится иск депутата Верховной рады Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику, Службе безопасности Украины, третье лицо – украинская Генпрокуратура. "Истец просит суд признать противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника о привлечении к оперативно-розыскной деятельности на территории Украины сотрудников ФБР без предварительного заключения международного договора в соответствии с законом Украины "О международных договорах", — говорится в сообщении.

    Ранее Сытник заявлял, что для разоблачения и документирования незаконной деятельности депутатов Розенблата и Максима Полякова привлечены специалисты ФБР, они помогали антикоррупционному бюро отслеживать работу компании, которая была создана в США и зарегистрирована на сестру Розенблата для якобы проведения незаконных сделок с янтарем. Розенблата подозревают на Украине в причастности к легализации незаконной добычи янтаря.

    Кроме прочего, в конце минувшего года генпрокурор Украины Юрий Луценко заподозрил незаконное привлечение ФБР к одной из операций НАБУ.

    ФБР и НАБУ ранее подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому намерены вместе работать над раскрытием преступлений, связанных с международным отмыванием денег. В июне 2017 года данный меморандум был продлен на два года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Елена Дьяченко
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?