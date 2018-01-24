НАБУ обвинили в плагиате и грозят судом

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Независимая ассоциация банков Украины намерена судиться с Национальным антикоррупционным бюро Украины из-за того, что оно использует аббревиатуру НАБУ, говорится в заявлении на сайте Ассоциации.

"Уже третий год продолжается переписка Независимой ассоциации банков Украины с Национальным антикоррупционным бюро Украины, целью которой является необходимость добиться от молодого государственного правоохранительного органа уважения к действующему законодательству… Похоже, что НАБУ (Ассоциации) придется подавать иск к НАБУ (Бюро). И только суд (в Киеве, а, может, в Страсбурге) определит кто, зачем и почему", — сказано в сообщении.

Как уточняется, что Независимая ассоциация банков Украины создана 4 ноября 2011 года. На учредительном собрании представители 80 банков дали ей имя, а затем и аббревиатуру. В 2013 объединение представителей банковского сообщества стало владельцем свидетельства Украины на знак для товаров и услуг "НАБУ".

Читайте также: Дело "рюкзачков Авакова" идет по плану… К развалу

В Ассоциации отмечают, что на ее почтовый ящик приходят письма, адресованные Антикоррупционному бюро, которые содержат персональные данные и конфиденциальную информацию. Одной из жертв "акронимического абсурда" стал первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, который в своем послании к директору Нацбюро, отправленному по адресу Большая Васильковская, 72 (а это официальный адрес Независимой ассоциации банков), рассказывает о ситуации с реализацией нефти и газового конденсата.

Скриншот с сайта Независимой банковской ассоциации Украины НАБУ vs НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины — государственный правоохранительный орган, на который возлагается предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений. Образовано Бюро в апреле 2015 года, с самого начала работы его возглавляет Артем Сытник.