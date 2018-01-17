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    Экономика

    Во Львове НАБУ раскрыло схему хищения газа на 1,4 млрд грн

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    Как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения.
    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Во Львове сотрудники НАБУ раскрыли схему хищения более 300 млн куб. м. природного газа на сумму более 1,4 миллиарда гривен, сообщили в пресс-службе бюро.

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    В результате были задержаны четыре должностных лица компаний Энергия-Новый Раздел, Энергия-Новояворовск и Энергия. Они обвиняются в завладении природным газом, принадлежащим "Нафтогазу".

    По данным следствия, предприятия-владельцы Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в "Нафтогазе" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял коммерческим ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

    "Однако, как установили детективы НАБУ, более 300 млн куб. м "льготного" газа, Новояворовская и Новороздольская ТЭЦ получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Зато, как выяснило следствие, этот газ они использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в дальнейшем реализовали ГП Энергорынок – его поставили тарифу, определенному исходя из себестоимости электроэнергии, производимой из газа по рыночной цене", – отметили в бюро.

    В результате ТЭЦ получили сверхприбыли, сопоставимые с размером ущерба, причиненного "Нафтогазу".

    Напомним, в прошлом году суд принял решение об аресте поставок газа из Словакии в адрес НАК "Нафтогаз Украины". Арест поставок осуществляется во исполнение решения Стокгольмского арбитража по иску компании "Югаз".

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