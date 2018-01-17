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    Политика

    Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника

    (обновлено: )69410
    Суд наложил штраф на Артема Сытника в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн. Соответствующее постановление принято 17 января.
    Артем Сытник
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева 17 января оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, признав его виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает "Украинская правда".

    Соответствующее постановление суд принял 17 января.

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    Суть нарушения Сытника заключается в невыполнении требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ. Суд наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

    Напомним, Окружной админсуд Киева рассматривал в декабре иск к Государственной фискальной службе относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

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