Суд оштрафовал директора НАБУ Сытника

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева 17 января оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, признав его виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает "Украинская правда".

Соответствующее постановление суд принял 17 января.

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Суть нарушения Сытника заключается в невыполнении требований НАПК о предоставлении документов в деле о возможном конфликте интересов директора НАБУ. Суд наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700 грн.

Напомним, Окружной админсуд Киева рассматривал в декабре иск к Государственной фискальной службе относительно спецпроверки декларации Артема Сытника в качестве кандидата на должность директора Национального антикоррупционного бюро.