Сам себя не похвалишь... НАБУ отчиталось о достижениях в 2017 году

По состоянию на конец 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовало 500 уголовных производств против топ-коррупционеров, в суды было передано более 100 производств. Об этом говорится в видеоотчете ведомства о работе за минувший год.

В НАБУ напомнили о самых громких делах и отметили, что в настоящее время в судах находятся более 100 дел от Бюро.

"Самым большим вызовом в работе бюро остается несостоятельность судебной системы рассматривать дела, направленные НАБУ и САП в суд. Надеемся, что в 2018 году таки будет создан Антикоррупционный суд, который обеспечит вынесение приговоров коррупционерам", — отметили в НАБУ.

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Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР заявило, что его сотрудники работают с Национальным антикоррупционным агентством Украины (НАБУ) в рамках определенных Меморандумом о взаимопонимании, подписанном в июне 2016 года. В заявлении отмечалось, что сотрудники ФБР работают с НАБУ на временной, ротационной основе с целью поддержания отношений между сторонами и не являются оперативным агентами.

ФБР начало фигурировать в конфликте ГПУ и НАБУ после скандала с задержанием детектива Нацбюро. В конце ноября 2017 года Государственная миграционная служба Украины сообщила, что детектив НАБУ был задержан во время попытки передачи взятки первому заместителю главы ведомства Дине Пимаховой.

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В ответ НАБУ заявило, что сотрудники Генеральной прокуратуры и СБУ помешали проведению спецоперации, направленной на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе.

Позже, комментируя новые обстоятельства противостояния ведомств, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудничество НАБУ и ФБР было незаконным. Позже он проигнорировал открытие Глобального Форума по возврату активов в США, посвященный четырем странам, в том числе Украине, куда он был приглашен вместе с представителями НАБУ и САП.