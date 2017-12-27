НАБУ изымает документы в "Ощадбанке" по делу "денег Януковича" - источник

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) изымают документы в государственном "Ощадбанке" в рамках уголовных дел по факту спецконфискации в госбюджет Украины средств, которые, по данным Генпрокуратуры, принадлежали экс-президенту Виктору Януковичу, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что власти Украины по решению суда конфисковали 200 миллионов долларов, которые принадлежат Януковичу и его окружению. По его словам, в 2018 году Генпрокуратура планирует конфисковать еще 180 миллионов долларов средств у бывшего президента и его окружения.

"В "Ощадбанк" поступили постановления Соломенского суда Киева о выемке по ходатайству детективов НАБУ документов по оффшорным компаниям. Выемки происходят по делам по факту незаконных действий должностными лицами банка в связи со списанием средств в пользу бюджета", — сообщил собеседник агентства.

При этом он сообщил, что речь идет о спецконфискации средств, якобы принадлежащих Януковичу. "Из постановления Соломенского суда понятно, что возбуждено не одно, а по крайней мере три дела в отношении должностных лиц по статье "растрата", — уточнил собеседник агентства.

Адвокат экс-главы государства Виталий Сердюк заявлял, что защита Януковича готовит иск против генпрокурора из-за распространения им "заведомо ложной информации" о намерении конфисковать деньги, якобы принадлежащие бывшему главе государства и его окружению.

Ранее Янукович обратился в суд с иском против главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, который заявил, что на счетах экс-президента находится 1,15 миллиарда гривен (около 43,6 миллиона долларов). Бывший президент требует в суде от главы "Ощадбанка" опровергнуть озвученную им информацию.