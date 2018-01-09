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    Киев

    Кровавое убийство в Киеве. Полиция задержала подозреваемых

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (133)

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    Правоохранители установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области. Они задержаны.
    На месте убийства мужчины в Киеве
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали двух подозреваемых в совершении убийства мужчины на Подоле в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции.

    В воскресенье около полуночи в полицию поступило сообщение об обнаружении на улице Константиновской мужчины с признаками насильственной смерти. 

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    "Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также просмотрели камеры видеонаблюдения. Затем установили, что к убийству мужчины причастны 35-летняя уроженка Запорожской области и 31-летний ранее судимый житель Донецкой области", — говорится в сообщении.

    kyiv.npu.gov.ua
    На месте убийства мужчины в Киеве

    Задержанные доставлены в управление полиции для проведения следственных действий.

    По версии следствия, в одной из квартир во время употребления алкогольных напитков у фигурантов возник конфликт с потерпевшим. Как следствие, 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его вскоре заметили соседи и вызвали полицию.

    Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до пятнадцати лет лишения свободы. 

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