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    Киев

    Очевидцы сообщили жуткие подробности кровавого убийства в центре Киева

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (130)

    (обновлено: )72002
    По информации очевидца, на трупе были три-четыре ножевых ранения в ногу и брови срезаны. Кроме того рядом с телом была оставлена игральная ​​карта, "отдельно лежала в крови".
    Убийство на ул. Константиновской в Киеве
    Facebook Киев Оперативный

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Стали известны жуткие подробности убийства на Подоле в Киеве, которое произошло в воскресенье ночью. Очевидец сообщил ТСН, что жертве срезали брови. На его теле были тюремные татуировки, а в квартире, вероятно, играли в карты. Возле тела убитого также оставили карту.

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    "Было три-четыре ножевых ранения в ногу. Три удара. И брови срезаны. Там ребята в карты играли. Была оставлена ​​какая-то карта — отдельно лежала в крови", — сообщил мужчина.

    Полиция открыла уголовное производство за умышленное убийство. И никого пока не задержала.

    Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома по ул. Константиновская, 27. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.

    ТСН пишет, что в доме, где произошел инцидент, живут "не простые люди". След крови тянется от квартиры №4 на втором этаже через весь подъезд до улицы. Задержанных пока нет.

    Личность потерпевшего установлена. Это 48-летний уроженец Херсонской области, о котором пока ничего больше не известно.

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    Соседи и полиция не стали рассказывать прессе, кто живет в квартире №4, но говорят, что в доме живут бывшие судьи, а периметр оборудован видеокамерами. Ранее жители дома говорили, что из этой квартиры постоянно звучит громкая музыка, а гости всегда распивают алкоголь.

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