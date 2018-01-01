В Киеве в новогоднюю ночь горела 24-этажка

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в новогоднюю ночь произошел пожар в 24-этажном доме в микрорайоне Троещина по адресу пр. Маяковского, 70, передает пресс-служба столичного управления ГСЧС. Загорелась квартира на 9 этаже.

На ликвидацию возгорания ушло около получаса. С огнем боролись 5 единиц техники и 23 спасателя. Пострадавших нет.

"Вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установит следственно-оперативная группа Деснянского района", — сказано в сообщении спасателей.

Как ранее сообщили в полиции, новогодняя ночь в Киеве прошла без грубых нарушений общественного порядка.

Напомним, что накануне нового года нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве.