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    Киев

    В Киеве в новогоднюю ночь горела 24-этажка

    (обновлено: )11801
    Вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установит следственно-оперативная группа Деснянского района.
    Пожарные. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. В Киеве в новогоднюю ночь произошел пожар в 24-этажном доме в микрорайоне Троещина по адресу пр. Маяковского, 70, передает пресс-служба столичного управления ГСЧС. Загорелась квартира на 9 этаже.

    Пожар в жилом доме в Бронксе (Нью-Йорк)
    @NYCMayor
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    На ликвидацию возгорания ушло около получаса. С огнем боролись 5 единиц техники и 23 спасателя. Пострадавших нет.

    "Вероятной причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с пиротехническими изделиями, но окончательную причину установит следственно-оперативная группа Деснянского района", — сказано в сообщении спасателей.

    Как ранее сообщили в полиции, новогодняя ночь в Киеве прошла без грубых нарушений общественного порядка.

    Напомним, что накануне нового года нетрезвый мужчина угрожал взорвать отдел полиции в Николаеве.

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