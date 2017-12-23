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    Под Киевом горел цех с маслом

    (обновлено: )89
    Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киевской области, в результате пожара уничтожено шиферное покрытие, а также перекрытие здания на площади 400 кв. м.
    Под Киевом горел цех
    Пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В селе Якимовка Тетиевского района Киевская области возник пожар в цехе по производству масла. Об этом сообщает сайт ГСЧС Украины.

    Пресс-служба ГСЧС
    Под Киевом горел цех

    Сведения о пожаре поступили к спасателям в 9.10. Пожар локализован в 10.59 и полностью ликвидирован в 12.10.

    "В результате пожара уничтожено шиферное покрытие, а также перекрытие здания на площади 400 кв. м", — говорится в сообщении.

    Причина пожара устанавливается.

    Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря

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