Под Киевом горел цех с маслом

Пресс-служба ГСЧС
КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В селе Якимовка Тетиевского района Киевская области возник пожар в цехе по производству масла. Об этом сообщает сайт ГСЧС Украины.
Пресс-служба ГСЧС
Под Киевом горел цех
Сведения о пожаре поступили к спасателям в 9.10. Пожар локализован в 10.59 и полностью ликвидирован в 12.10.
"В результате пожара уничтожено шиферное покрытие, а также перекрытие здания на площади 400 кв. м", — говорится в сообщении.
Причина пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря