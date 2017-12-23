Под Киевом горел цех с маслом

Пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В селе Якимовка Тетиевского района Киевская области возник пожар в цехе по производству масла. Об этом сообщает сайт ГСЧС Украины.

Пресс-служба ГСЧС Под Киевом горел цех

Сведения о пожаре поступили к спасателям в 9.10. Пожар локализован в 10.59 и полностью ликвидирован в 12.10.

"В результате пожара уничтожено шиферное покрытие, а также перекрытие здания на площади 400 кв. м", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря