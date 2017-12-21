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    Происшествия

    В Киеве горела девятиэтажка, несколько десятков людей были эвакуированы

    (обновлено: )15510
    По информации ГСЧС, во время тушения пожара спасатели спасли женщину, которую передали работникам медицинской службы. Также пожарные эвакуировали с верхних этажей 25 человек среди которых третье детей.
    ГСЧС сообщила о масштабном пожаре в Киеве
    Facebook ГСЧС Украины в Киеве

    КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. В среду ночью в Киеве в 9-этажном жилом здании произошел пожар, сообщает ГСЧС на своей странице в Facebook.

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    "20 декабря в 19:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в 9-этажном жилом доме на ул. Здолбуновской, 3-Б, возник пожар", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что пожар возник в одной из квартир на 4-м этаже.

    "Во время тушения пожара спасатели спасли женщину, которую передали работникам медицинской службы. Также пожарные эвакуировали с верхних этажей 25 человек среди которых трое детей. Детей 2016, 2009, и 2013 года рождения госпитализировано в больницу с подозрением на отравление угарным газом", — добавили в ГСЧС.

    Также сообщается, что  в 19:52 пожар локализован, а в 20:24 ликвидирован. К тушению пожара было привлечено 11 единиц основной и специальной техники и 53 человека личного состава Киевского гарнизона.

    Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря.

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