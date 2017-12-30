Поджог? В Кривом Роге горела прокуратура: огнем уничтожены архивы

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КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Центрально-Городском районе горело здание, в котором расположена Криворожская местная прокуратура №1. Пожар начался с подвала, где находится архив прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога, передает местное издание 0564.

Сегодня, 30 декабря, приблизительно в 8 утра по адресу ул.Свято-Николаевская, 27 начался пожар. Горело здание Криворожской местной прокуратуры №1. Пожар возник в подвале архивного помещения, в середине архива прокуратуры.

Огнем были уничтожены стеллажи, а также дела, хранящиеся в архиве прокуратуры.

Никто не пострадал в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря