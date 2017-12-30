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    Поджог? В Кривом Роге горела прокуратура: огнем уничтожены архивы

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    Приблизительно в 8 утра субботы начался пожар. Горело здание Криворожской местной прокуратуры №1. Пожар возник в подвале архивного помещения, в середине архива прокуратуры.
    Пожар. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Центрально-Городском районе горело здание, в котором расположена Криворожская местная прокуратура №1. Пожар начался с подвала, где находится архив прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Кривого Рога, передает местное издание 0564.

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    УНИАН
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    Сегодня, 30 декабря, приблизительно в 8 утра  по адресу ул.Свято-Николаевская, 27 начался пожар. Горело здание Криворожской местной прокуратуры №1. Пожар возник в подвале архивного помещения, в середине архива прокуратуры.

    Огнем были уничтожены стеллажи, а также дела, хранящиеся в архиве прокуратуры.

    Никто не пострадал в результате пожара. Причины возгорания устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что на центральном рынке Запорожья "Анголенко" произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в рядах киосков вещевого рынка Запорожья вечером в среду, 20 декабря

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