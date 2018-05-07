О разведке в Украине: не более двух слов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Стали известны детали расследования израильской спецслужбы "Моссад" по ядерной программе Ирана. Согласно данным, опубликованным в газете "Нью-Йорк Таймс", операция агентов израильской разведки длилась с февраля 2016 года. А в январе 2018 года им удалось похитить оригиналы документов о продолжении разработки иранской ядерной программы вооружений и доставить эти документы в Израиль.

Согласно данным израильтян, в Иране продолжали тайно разрабатывать ядерное оружие и после соглашения о прекращении таких разработок, подписанного в ещё бытность президента Обамы. Временной промежуток между получением материалов и публичным их представлением объясняют сложностью обработки большого количества текстов на персидском языке.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, опроверг заявления Израиля, назвав их "очень детской и смешной игрой".

О тонкостях проведения разведопераций в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал генерал-майор запаса, заместитель главы Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки можна довіряти подібним заявам, які ми чуємо з боку Ізраїлю? Наскільки політичні фактори можуть впливати на подібні дані?

— Я не думаю, що там більше політики. Там більше Ізраїль хоче все ж таки переломити ситуацію навколо Ірану, тому що 12 травня мало бути прийняте рішення Трампом щодо пролонгації договору по Ірану, по ядерній програмі. І все ж таки я думаю, що зважаючи на те, що Трамп неодноразово заявляв про свою незгоду з цією угодою, я думаю, що 12 травня США не підпишуть, не пролонгують цей договір.

Чому саме зараз, адже Ізраїль неодноразово виступав проти ядерної угоди з Іраном, і Трамп її критикував? Якось так зірки співпали?

— Я думаю, що так, тому що в тому плані, що все ж таки Ізраїль домігся свого, і він довів, що програма Ірану була не тільки мирною, а й військовою. І ви ж, мабуть, все ж таки знаєте, що ці документи й аудіофайли всі були здобуті ще 12 січня. Тобто якраз за цей період і була проведена робота по їх дешифрації.

Чи доведено все ж таки? Тому що МАГАТЕ не підтверджує дані Ізраїлю. Як тут розібратися, де правда, а де просто створення відповідного інформаційного фону?

— Я все ж таки думаю, що це правда, тому що це такий масив документів, і причому, не просто документів, оригіналів документів. Хоча, знаєте, в нас є досвід, коли ми представляємо якісь факти, відео, навіть полонених, а Росія каже, що нас там немає. Тобто така історична паралель може бути проведена. Ізраїль хотів довести — він довів це. І я все ж таки вітаю представників цієї країни за успішно проведену спецоперацію.

Як подібні спецоперації проводяться? Як такі дані отримуються, і як вони передаються до Ізраїлю?

— А Ізраїль навіть не приховував, він сказав, що там був комплекс заходів. Там і агентура на місцях, і гроші, і людський фактор спрацював. Тобто вони повністю відпрацювали все, що можна було. Єдине, що ситуація була набагато складніша в зв'язку з тим, що вони працювали одноосібно, і жодна розвідка світу їм не допомагала. В зв'язку з цим Ізраїль виклався по повній, і було задіяно декілька підрозділів Моссаду. Я думаю, що ця спецоперація ввійде в підручники всіх спецслужб світу.

Наскільки часто закордонні спецслужби координують свої дії одна з одною?

— Ізраїль у переважній більшості країн використовує свою діаспору. Це він не приховує. І це загальновідомо. У Тегерані там навпаки, там ситуація набагато складніша. Там треба працювати під прикриттям, там, напевне, є люди, які на нелегальному становищі багато років. І проведення цієї операції, напевне, все ж таки змусило Ізраїль викрити деяких своїх агентів, тому що це стояло питання про безпосередню безпеку держави і про її можливе існування в майбутньому. Тому я і говорю, що це безпрецедентна ситуація, коли Ізраїль показав свої можливості, і напевне, все ж таки це призвело до того, що частину своєї агентури в Тегерані вони змушені були вивести.

Скільки ресурсів необхідно для такої масштабної операції?

— По коштах я не буду казати, але я думаю, що це дуже коштовна операція. Тому що там не тільки місцеві аналітики працювали. Бачите, вони по деяким параметрам вирахували, де знаходиться ядерний центр зараз, вони використовували і супутникові знімки, вони використовували і якісь перехоплення, і використовували безпілотні апарати, які робили розвідку над територією Ірану. Тобто цей комплекс справді був задіяний в аналізі цієї інформації. Але уявіть собі, вивести півтонни — це вага матеріалів, з ворожої території, це так само, напевне, були заядіяні якісь масштабні речі, про які ми поки що не знаємо. Але я так собі просто уявляю, що це, можливо, який автотранспорт, це якісь, напевне, були використані корупційні якісь канали для того, щоб провезти це через кордон. Тобто дуже багато є таких нюансів, які говорять про те, що операція була блискуче підготована і проведена.

Якщо це блискуча операція розвідки Ізраїлю, то це феєричний провал контррозвідки Ірану. Що в подібних випадках роблять з контррозвідниками?

— Були деякі моменти, які вказували про те, що Іран все ж таки зрозумів, що там щось відбувається, і в останній момент операцію прийшлося прискорювати. Це було сказано в доповіді прем'єра Ізраїлю. Але разом з тим, я думаю, що там будуть значні ротації і значні покарання, тому що це феєричний провал спецслужб Ірану.

Чому ми не чуємо про подібні масштабні спецоперації розвідки щодо здобуття якоїсь інформації в нас? У нас немає ресурсів? Або просто немає ще досвіду? Або такі операції є, але їх просто не виносять в публічний простір?

— Тут комплекс. По-перше, справді не виносять в публічний простір, тому що в нас поки що немає таких можливостей, і в першу чергу справді ресурсних можливостей. Тому що в переважній більшості те, що називається в Україні розвідкою, це знаходиться на такому зародковому стані, і можливості України повністю не використані. В тому числі, як я сказав, якщо Ізраїль використовує можливості діаспор, то Україна на цьому шляху зовсім не йде, і дуже багато моментів, які, на жаль, викликають прикрість. Ми можемо поки що говорити про тактичну розвідку, тобто про ті можливості, які є на якомусь такому нижчому рівні. Досить великі успіхи в нас військової розвідки, яка почала розвиватися на тактичному, а оцей компонент, який називається "стратегічною розвідкою", в нас поки що в зародковому стані.

Напомним, ранее директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос отметил, что если данные израильской разведки подтвердятся, то против Ирана будут введены настолько жесткие санкции, что им будет не до ядерного оружия.