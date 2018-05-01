США не поделятся с МАГАТЭ документами о ядерной программе Ирана

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. США не передадут МАГАТЭ документы, которые якобы доказывают существование у Ирана секретной ядерной программы. Об этом заявил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним", — сказал он в ответ на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты передать документы или содействовать этому.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.