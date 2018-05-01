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    В мире

    США не поделятся с МАГАТЭ документами о ядерной программе Ирана

    (обновлено: )8402
    Как заявил представитель госдепартамента США, информация в документах принадлежит властям Израиля: "Поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним".
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. США не передадут МАГАТЭ документы, которые якобы доказывают существование у Ирана секретной ядерной программы. Об этом заявил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

    "Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним", — сказал он в ответ на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты передать документы или содействовать этому.

    Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

    Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.

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