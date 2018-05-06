наверх
06.05.201806:53
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.11
  • EUR31.49+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп хотел бы сменить власть в Иране - адвокат

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (61)

    (обновлено: )110
    По мнению экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке, важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    NICHOLAS KAMM / AFP

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Адвокат президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани сообщил о желании американского лидера "сменить режим" в Иране. Об этом он заявил на съезде организации, выступающей за продвижение демократии в Исламской республике, сообщает Politico.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

    Читайте также: Золотарев: от "токсичного" Порошенко политики побегут к Гройсману

    "Трамп настолько же заинтересован в смене режима в Иране, как и все собравшиеся на съезде", — сказал Джулиани.

    По мнению экс-мэра Нью-Йорка, смена власти в Исламской республике является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке". "Это важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта", — добавил он.

    В январе Трамп, комментируя массовые протесты в крупных городах Ирана, заявил, что США окажут поддержку народу исламской республики, "когда придет время".

    Ранее Трамп неоднократно выражал свое недовольство ядерным соглашением между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). Американский президент грозился выйти из договора, если его не удастся "исправить".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсен Аваков
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Смог и гарь на Виноградаре в Киеве
    Гори оно огнем. Масштабные пожары в Киеве
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема. Архивное фото
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе. Архивное фото
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан