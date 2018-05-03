Не стоит играть с государством в пенсионные накопления — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Треть украинцев в возрасте от 18 до 39 лет готовы накапливать средства на пенсию в негосударственных пенсионных фондах. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провел проект USAID. При этом 10% опрошенных отметили, что готовы платить дополнительные взносы в пенсионные фонды при условии получения налоговых льгот. 22% заявили, что готовы стать участниками негосударственных пенсионных фондов, если взносы в их пользу будет платить работодатель. В то же время 43% молодых украинцев заявили, что не хотят платить взносы в негосударственные пенсионные фонды в принципе.

Возможные варианты накопления средств на пенсию в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам социальной политики, депутат Верховной Рады предыдущих созывов Андрей Павловский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Коли в Україні зміниться система пенсійних відрахувань, накопичень? Чи збережеться ставка ЄСВ і до неї додасться обов'язковий відсоток відрахувань на особисті пенсійні рахунки?

— Безумовно. Базова солідарна система, куди кожен громадянин відраховує 22%, і громадянин, і роботодавець, цей внесок в 22% до солідарної пенсійної системи, до соціальних фондів залишається. Тобто хочуть передбачити в новому законі про загальнообов'язкову накопичувальну систему спочатку 2% додатково, а потім підняти за декілька років до 7%. Тобто фактично буде утримуватися з фонду заробітної плати 29%. Навантаження на заробітну плату у зв'язку з цим буде зростати.

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Наскільки на сьогодні Україна готова до впровадження такої системи?

— По-перше, є серйозні зауваження з боку того ж МВФ, інших міжнародних фінансових інституцій до нашого уряду не поспішати з запровадженням накопичувальної системи, оскільки у нас — нестабільна ситуація. Це і конфлікт на Сході, це і економічна криза, яку ми ніяк не можемо подолати остаточно. І разом з тим є таке зауваження від міжнародних експертів, що сама накопичувальна система — державна чи приватна, будь-яка — ефективна тільки тоді, коли дохідність на накопичувальних рахунках перевищує середньорічну інфляцію в країні хоча б на 2%. Інакше є ризик того, що може накопичувальна система перетворитися на одну велику фінансову піраміду. Тобто людина все життя буде додатково відраховувати гроші, відкладати, а потім прийде за додатковою пенсією, і їй скажуть: вибачте, вашу пенсію з'їла інфляція. І таке можливо. Тим більше, що в нас країна — з непередбачуваною інфляцією, Ви самі бачите, що уряд планує одне, прогнози МВФ, Світового банку — інше, як правило, там вдвічі більше, ніж пишуть в проектах державного бюджету. Тобто є питання. Але з іншого боку, це позитивний крок, що молодь хоче більше сподіватися на себе, і готова відкладати в приватні фонди, і в державу, в ігри не хоче грати. Люди більше розраховують на себе. Можна по-різному диверсифікувати, гроші на старість відкладати, тощо. Але ж найненадійніший гравець тут — це саме, на жаль, держава.

Тобто Державний пенсійний фонд в дому вигляді, в якому він існує?

— Він буде залишатися, бо це — основа пенсійного забезпечення в Україні, ота діюча стара солідарна система — це основа, фундамент, на який ми повинні побудувати загальнообов'язкову накопичувальну систему. І зверху цієї піраміди — приватні пенсійні фонди. Так от, в нас є перший базовий рівень — солідарна, і третій рівень, вищий — приватні фонди. А між ними прокладки — другого рівня — немає. Отак склалося. І чи запровадиться реально найближчим часом, теж важко сказати. Це є похідним від загальної економічної ситуації в країні. Буде певна стабілізація економічна, буде економічний розвиток — почнуть розвиватися і другий, і третій рівні пенсійного забезпечення.

Чи можливе використання звичайного банківського депозиту, який має певну дохідність?

— Тут з банківськими депозитами діє той же принцип. Якщо відсоток на депозиті — вищий за інфляцію, ви у виграші, ви трохи, там хоч декілька відсотків, але виграли, і у вас будуть залишатися збереження. Якщо ж рівень інфляції буде більший, ніж той відсоток, що дає банк вам на депозитне вкладення, ви будете нести втрати. Тут така гра.

У випадку з пенсійними накопиченнями головне завдання — примножити чи просто зберегти?

— Не тільки зберегти, але і примножити. От є успішні західні пенсійні фонди, але, як правило, вони працюють як інвестиційні. Вони беруть в людей ці гроші, що вони хочуть відкласти собі на старість, і вкладають у високорентабельні галузі в своїх економіках, в підприємства в інших країнах. І потім з доходу мають невеликі адміністративні витрати і власну дохідність. А все інше відкладають для людей, і знову вкладають в якісь інвестиції, щоб весь час ці гроші зберігалися і примножувалися. От такий принцип повинен бути для нормальної накопичувальної системи пенсійної. Визначати, чи є така галузь, яка дасть настільки високі прибутки, і куди вкладати — це вже мистецтво менеджменту, управління цими фондами.

Наші існуючі нині приватні пенсійні фонди вкладають?

— Приватні гроші пенсійні, вони могли б бути нашою внутрішньою інвестицією, інвестицією громадян. Пенсія — це відкладена зарплата на завтра, на старість. Уряд повинен створити такі умови, щоб цим було вигідно займатися, щоб це приносило прибуток тим, хто займається, і ще людям на пенсію щось залишалося.

Які гарантії в юридичному плані потрібно встановити, щоб це було безпечно?

— Дійсно. Ви правильно питання підняли. На жаль, зараз так прописані законопроекти, їх декілька щодо запровадження накопичувальної системи, що 100% гарантій ніде немає. По великому рахунку, саме найбільшим гарантом, щоб гарантувала всім своїм майном, в нас мусила б виступити сама держава. Це повинні бути державні гарантії в першу чергу для вкладників в ці накопичувальні пенсійні системи. З іншого боку, це повинна бути непримусова система. А хочуть просто людей примусити додатково до 22% ЄСВ додати ще 7% на накопичувальну систему і силою забирати з зарплати в людей. Це все-таки повинно бути добровільно. Якщо людина хоче собі додатково до основної соціальної пенсії щось мати, вона вкладає. І повинен бути вибір. Треба дозволити прийти іноземним пенсійним фондам приватним, в тому числі європейським, з великою історією, тощо, з успіхом роботи. Тому що у нас якщо будуть працювати фінансові установи, які будуть знову підпорядковуватися всім відомим олігархам, це чергова фінансова піраміда, і знову люди будуть розчаровані від цієї роботи.

На сьогоднішній день якісь податкові пільги існують для людини, яка хоче звернутися, наприклад, в приватний пенсійний фонд?

— Ніяких немає преференцій. Оце справа вашого майбутнього, це справа ваших ризиків на майбутнє. Тобто ви ризикуєте зараз своїми грошима в надії, що потім, коли ви будете поважного віку, вийдете на пенсію, то ці гроші вам повернуться у вигляді додаткової пенсії.

І чи буде існувати той заклад, в який ви ці гроші принесете?

— Так. Це така своєрідна азартна гра. Якщо хочете, розцінюйте це як аналогію з азартними іграми. Але в грі повинні бути якісь прозорі правила і якісь державні гарантії. Тоді люди будуть грати в ці ігри з державою. Якщо цих прозорих правил і гарантій мінімальних не буде, люди будуть всіляко ухилятися від цього. Вони можуть вкладати гроші в іноземну валюту, в ті ж банківські установи, в предмети мистецтва, як в довгострокові інвестиції, в нерухомість — в багато чого можна вкласти гроші.

Напомним, эксперт по вопросам пенсионной системы Реанимационного Пакета Реформ Галина Третьякова в эфире Голоса Столицы заявила, что намерение правительства повысить пенсии — иррационально. По ее словам, радость от повышения пенсий будет несоизмерима с последствиями, поскольку необходимо защищать интересы не только современных пенсионеров, но и будущих.