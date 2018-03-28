Эксперт: Пенсионный фонд – огромная финансовая пирамида

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

В Москве 26 марта на 63-м году жизни скончался создатель финансовой пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Накануне ночью он был доставлен в больницу с жалобами на боли в сердце. Скорую для Мавроди, которому стало плохо прямо на улице, вызвал случайный прохожий. При жизни Мавроди успел основать несколько финансовых пирамид и оставить ни с чем миллионы вкладчиков.

Самое известное творение Мавроди – финансовая пирамида "МММ", основанная в 1989 году, которая лопнула в 1997 году. По разным данным пострадавшими в ней могут быть до 15 миллионов человек, только официально этот статус имели более 10 тысяч вкладчиков, а нанесенный ущерб – более миллиарда долларов. До сих пор неизвестно, где хранились и куда исчезли деньги, полученные Мавроди от финансовых пирамид.

В 2003 году Сергей Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах, пробыл за решеткой 4,5 года, и после освобождения он организовал пирамиду "МММ-2011" на территории СНГ, которая трансформировалась в "МММ-2012", а дальше в "MMM-Global", и до сих пор действует в странах Азии (Индонезия, Таиланд, Китай, Индия и другие), а также США, Израиле, европейских странах. Всего в пирамидной афере были задействованы 107 стран.

Почему люди до сих пор ведутся на финансовые пирамиды, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил консультант по инвестициям Андрей Киселев.

Finagent.info Финансовый консультант Андрей Киселев

"МММ" считается классической и крупнейшей в постсоветской истории финансовой пирамидой по количеству пострадавших и убыткам. В чем секрет?

– Человеческая жадность, глупость, стремление получить много.

Но вначале надо что-то получить, чтобы втянуться в эту пирамиду. То есть какие-то расходы были все же?

– Что такое финансовая пирамида? Есть такой кругооборот денег в экономике. Как мы можем его условно нарисовать? Человек несет деньги в банк, за это от банка получает назад деньги плюс процент. Банк дает эти деньги в долг бизнесу. Назад получает от бизнеса эти же деньги, плюс процент. Он больше, чем тот, что получает человек. Бизнес вкладывает эти деньги куда-то, например, в производство товара. И получает от производства товара прибыль: вложенные деньги плюс процент. И этот процент больше, чем тот, что он отдает банку.

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И товар – если упростить – тот же самый человек, который отдавал банку, покупает этот товар. И таким образом тоже приумножает прибыль. И вот эта прибыль, которая образуется через несколько ступенек, она все время увеличивается. Вот это кругооборот денег.

Пирамида — это когда пару звеньев из этой схемы выпадают. Когда выпадают звенья под названием "фирма" и "товар". То есть деньги несутся в какое-то псевдофинансовое учреждение и оттуда возвращаются назад деньги плюс деньги.

За счет чего они могут такое делать?

– За счет того, что число людей, которые эти деньги несут в это финансовое учреждение, увеличивается. И прибыль создается не из-за того, что идет кругооборот денег в природе, то есть товар плюс прибыль, а из-за того, что больше людей приносит свои деньги, и за счет новых участников выплачивается процент старым участникам. И как только прекращается приток людей, прекращается приток этих денег, и пирамида рассыпается и падает.

А в чем сам феномен? 107 стран были задействованы в пирамидной афере, неужели везде наивные люди?

— Ведь не Мавроди придумал это все. Это еще в прошлом веке Карло Понци, пирамида пошла от него. И в разном виде пирамиды существовали с прошлого века. Другой вопрос, что маркетинг хороший был у Мавроди, хорошая реклама. Но тот самый крючок, которым цепляют людей, он всегда один и тот же: это жадность и желание получить больше, ничего для этого не делая.

Является ли это мошенничеством?

– Вот это как раз мошенничество чистейшей воды, рассчитанное на жадность людей.

А есть люди, которые выиграли от этого, кроме самого Мавроди и маленькой компании?

– В рекламных проспектах пирамид они есть, а в жизни их нет. В истории таких случаев нет.

Сам Мавроди пригрозил, что может обвалить курс биткоина, если откажется от его использования. Криптовалюту можно ассоциировать со своеобразной пирамидой, есть определенное сходство?

– Да, это похоже на пирамиду. Но дело в том, что у биткоина другая природа. Биткоин – это следствие математического алгоритма криптографических вычислений. То есть, это не совсем то. Биткоин, если сказать другими словами, это просто такая учетная запись. Да, это вечно остающаяся, прозрачная для всех запись, код, 64 знака уникальных. Он может ничего не стоить, может чего-то стоить. Но поскольку оказалось, что в прикладном смысле он удобен для людей, в том числе использовать его как деньги…

Почему сейчас биткоин сравнивают с пирамидой? Потому что психоз прошлого года, когда летел вверх курс биткоина, он заставил об этом говорить. Но природа биткоина как явления, она другая, чем природа пирамиды. Биткоин — это следствие технологии блокчейна. Это логическое следствие.

Технология блокчейна уже вошла в жизнь. Юридические услуги, допустим, оформление права собственности на земельные участки. Я бы не называл биткоин пирамидой, потому что с моей точки зрения, самая большая пирамида в Украине, например, это Пенсионный фонд Украины.

Вам известно, кроме зарубежных проектов Мавроди, какие еще финансовые пирамиды сейчас работают в мире или в Украине?

– Пирамиды были, есть и будут. Но есть пирамиды хитрее, например как обещание 300% годовых за обслуживание комплекса банных услуг в Кропивницком. Кто-то же понес эти деньги, кто-то же поверил в то, что можно 300% в год получать на обслуживании каких-то бань.

Тут почему я говорю про жадность? Простая логика. Есть всемирно известный продукт, есть компания Apple, капитализация которой – 79 миллиардов долларов. Годовая прибыль – 7,9 миллиарда долларов. Означает 10% доходности. 10%, это продукция, которую знают все, от которой люди фанатеют и каждую осень бегут покупать новую модель iPhone. А какие-то бани в Кропивницком дают 300% годовых!

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Напомним, экономист Виктор Скаршевский считает, что рынок криптовалют — не финансовая пирамида, а пузырь. Также он добавил, что правительство за годы независимости не смогло создать полноценный фондовый рынок, поэтому легализация властями криптовалют весьма сомнительна.