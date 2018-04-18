Как будет происходить автоматический перерасчет пенсий?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Украине с 1 апреля изменился перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Отныне не нужно писать заявление или обращение, перерасчет пенсий будет проходить автоматически. При этом учитывать каждые два года официальной переработки.

Как это будет работать, и застрахованы ли работающие пенсионеры от ошибок при начислении выплат и человеческого фактора, рассказала эксперт по вопросам пенсионной системы "Реанимационного пакета реформ" Галина Третьякова в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки можна покластись на систему автоматичного перерахунку пенсій?

— Система почала працювати з 1 квітня. Але так швидко вона не запрацює, тому що право на перерахунок мають громадяни, які відпрацювали два роки і мають додатковий страховий стаж, і досягли пенсійного віку. Крім того, така індексація раз на два роки проводиться для пенсій з інвалідності та за вислугою років. За вислугою років пенсія теж індексуватись буде тільки у разі, якщо людина досягла пенсійного віку загальновизначеного. Таким чином, це три підстави і, як я вже сказала, перерахунку буде підлягати дворічний страховий стаж з дня останнього перерахунку, якщо людина перераховувала в зв’язку з тим, що, наприклад, збільшувався страховий стаж рік тому, то ще рік треба буде почекати. Автоматично програма, яка опрацьована в Пенсійному фонді, буде вибирати, що зручніше людині або де сума буде більша, а де перерахунок йде за зарплатою чи перерахунок іде за індексацією. Є така індексація в законі про загальнообов’язкове пенсійне страхування, де зазначається, що індексації підлягає кожен рік страхового стажу на 1% від нарахованої пенсії, але не більше, ніж 1% від мінімальної пенсії. Мінімальна пенсія складає 1374 гривні і, відповідно, 1% — це 13 гривень 74 копійки на місяць на кожен рік. Якщо у людини наднормований стаж два роки чи три роки, то множимо цю цифру на відповідну величину і на цю величину збільшується пенсія на місяць.

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Ця система вже працює?

— Система вже створена. Стратегія розвитку Пенсійного фонду затверджена більше двох років тому Кабміном. Це теж прецедент, тому що це вперше концепція розвитку пенсійного фонду затверджена. Вона передбачала, що в 2017 році ми вже будемо нові пенсійні справи заводити в електронний реєстр, а старі пенсійні справи ми мусили за два з половиною-три роки внести до цієї інформаційної системи. Те, що сьогодні можна автоматично обраховувати для кожної людини таку суму, свідчить про те, що ця пенсійна програма працює. Більше того, я вже бачила нормативний документ всередині Пенсійного фонду, який регламентує внутрішню процедуру, як це має нараховуватись. Тому Пенсійний фонд готовий, в тому числі, і ця база є, бо база буде брати інформацію з реєстру платників ЄСВ, бо працюючий пенсіонер, відповідно, сплачує ЄСВ і програма буде обирати, чи зручніше йому за базу нарахування зарплати взяти новий стаж, чи провести індексацію.

Чому пенсії будуть перераховані тим пенсіонерам, які працювали останні два роки?

— Це закон передбачає, що індексація відбувається раз на два роки. Якщо, наприклад, людині рік тому нарахували, то, відповідно, наступне перерахування здійснюється після наступних двох років обрахунку. Справа в тому, що рік при перерахунку пенсій не значно впливає, бо все ж таки основою є ті попередні роки з середньою зарплатою. Навіть якщо людина пішла на пенсію і раптом почала отримувати дуже високу зарплату, то той рік впливає тільки як один рік. Він не може впливати суттєво. Тому роблять такий перерахунок через два роки.

Тобто пенсії будуть індивідуальні?

— Індивідуальні, так. Тільки раніше ці два роки пенсіонер мав слідкувати сам. Наприклад, він досяг 60-річного віку і пішов працювати далі, тоді він в 62 приходить і каже: "я відпрацював, я хочу, щоб ви мені порахували пенсію, а подивіться, якщо я буду індексувати її за кожен рік стажу", йому перерахували – це буде на 27 чи на 28 гривень щомісячно більше. Він каже: тепер перерахуйте мені, якщо в обрахунок пенсії іншу зарплату ми закладемо, ту, яку я отримував останні два роки. Підставляють і, наприклад, це буде на 50 чи на 100 гривень більше. Людина може обрати цю індексацію за заробітною платою або якщо зарплата була маленька, подивились – індексація більша. Відповідно, беруть вручну індексацію.

Зорієнтуйте нас ще з приводу перерахунків військовим і силовикам. Деякі нардепи кажуть, що потрібен окремий законопроект. Чи торкнеться це військових?

— Тут сталось непорозуміння між військовими і асоціаціями, які представляли їх інтереси і між Мінсоцполітики і, відповідно, паном Турчиновим. Бо Мінсоцполітики запропонував нову формулу перерахунку зарплати військовим, а треба сказати, що сьогодні відповідно до законодавства пенсія військових прив’язана до того отримання довольствія, як вони кажуть, яке отримують сьогодні діючі військові. Тому Мінсоцполітики пропонував перейти на формулу, на яку перейшли всі цивільні, тільки помножену на два. Усю пенсію за останні два роки множимо на коефіцієнт стажу і на коефіцієнт отриманої зарплати. Військові відмовились, вони сказали, що відповідно до законодавства вони вже мають стару формулу і стару систему. Тому переходити на нову систему вони не можуть, але коли виявилось це, виявилось, що почався бюджетний рік. Це непорозуміння між громадськістю, військовими і Мінсоцполітики і закладена в бюджет ця індексація не була, а тому Мінсоцполітики запропонував провести індексацію військовим поки що за старою системою, бо нову не узгодили і, відповідно, в цьому році провести 50%-ву індексацію, а в наступному році закладати вже в бюджетний рік по правилах по старих. Але перемовини йдуть між військовими, тому що достатньо велику суму, більше, ніж десять мільярдів гривень на рік ми маємо ще додатково до бюджету, який вже більше, ніж 300 мільярдів складає Пенсійного фонду резервувати, а це, звичайно, призводить до збільшення податкового навантаження.

Ранее консультант по инвестициям Андрей Киселев заявлял, что Пенсионный фонд – это самая большая финансовая пирамида.

В свою очередь экономист Наталья Лещенко считает, что без перерасчета пенсий Украина вернется к "уравниловке".