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    Фотоленты

    Военные пенсионеры под Кабмином: старые требования и новая попытка штурма

    (обновлено: )10620
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins
    Ветераны войны в Афганистане перекрыли движение в правительственном квартале под Кабмином
    facebook.com/kaplins

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    Представители объединения пенсионеров ВСУ и МВД "Силовик" в четверг предприняли попытку штурма здания Кабинета министров Украины в Киеве, проводя там акцию против принятия нового закона о пенсионном обеспечении и сокращения пенсий для военных. Об этом сообщает "Обозреватель".

    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин
    канал Вячеслава Жайворонка в youtube
    Военные пенсионеры пошли штурмом на Кабмин

    До этого афганцы и ветераны-силовики перекрыли транспортное движение на улице Грушевского.

    Утром около 9:00 они митинговали под Минздравом Украины в Мариинском парке, требуя восстановления социальных льгот и недопущения ухудшения медицинского обеспечения. Затем митингующие переместились под Кабмин, где их собралось около 1 тысячи человек.

    Позже последовали призывы к штурму Кабмина, после чего началась давка. Однако правоохранителям удалось сдержать напор протестующих. Когда толпа немного утихомирилась представители митингующих отправилась к Кабмину на переговоры.

    Смотрите также — Атошники против полиции в Запорожье: штурм города

    Напомним, это уже не первая попытка ветеранов штурмовать здание Кабмина. В прошлый раз многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.

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