Военные пенсионеры заблокировали здание Кабмина в Киеве

РИА Новости Украина Евгений Котенко "Может, дустом их?" Кому в Украине мешают пенсионеры Около 150 ветеранов силовых ведомств в среду перекрыли входы и выходы в здание расположенного в Киеве Кабинета министров Украины, передает Depo.ua.

Как уточнятся, военные пенсионеры требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству".

Протестующие хотят, чтобы Кабмин выполнил постановление №704.

"Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года", — сказал один из протестующих.

Они также перекрыли ул. Садовую и потребовали личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Кроме того, по данным СМИ, ветераны попытались штурмовать здания Кабмина, однако многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.

Напомним, ранее в нескольких городах Украины проходили акции пенсионеров силовых структур, требовавших перерасчета пенсий. Протестующие пикетировали областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог.