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    Военные пенсионеры заблокировали здание Кабмина в Киеве

    (обновлено: )1658201
    Военные пенсионеры требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству". По данным СМИ, ветераны попытались штурмовать здания Кабмина, однако многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.
    Военные пенсионеры заблокировали здание Кабмина в Киеве
    politeka

    Общественный транспорт
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Может, дустом их?" Кому в Украине мешают пенсионеры
    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Около 150 ветеранов силовых ведомств в среду перекрыли входы и выходы в здание расположенного в Киеве Кабинета министров Украины, передает Depo.ua.

    Как уточнятся, военные пенсионеры требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству".

    Протестующие хотят, чтобы Кабмин выполнил постановление №704.

    "Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года", — сказал один из протестующих.

    Они также перекрыли ул. Садовую и потребовали личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

    Кроме того, по данным СМИ, ветераны попытались штурмовать здания Кабмина, однако многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.

    Напомним, ранее в нескольких городах Украины проходили акции пенсионеров силовых структур, требовавших перерасчета пенсий. Протестующие пикетировали областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог.

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