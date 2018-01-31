Военные пенсионеры заблокировали здание Кабмина в Киеве

Как уточнятся, военные пенсионеры требуют достойной пенсии "согласно действующему законодательству".
Протестующие хотят, чтобы Кабмин выполнил постановление №704.
"Мы хотим, чтобы Кабмин выполнил постановление №704. Ведь премьер обещал перерасчет пенсий военным еще с 1 января 2018 года", — сказал один из протестующих.
Они также перекрыли ул. Садовую и потребовали личной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Кроме того, по данным СМИ, ветераны попытались штурмовать здания Кабмина, однако многочисленным силовикам удалось пресечь намерения протестующих.
Напомним, ранее в нескольких городах Украины проходили акции пенсионеров силовых структур, требовавших перерасчета пенсий. Протестующие пикетировали областные госадминистрации, а также перекрыли несколько автодорог.