Итоги Паралимпиады: украинцы стали героями - Варданян

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина в итоговом медальном зачете на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане заняла шестое место. Украинские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых медалей, участвуя в трех дисциплинах — биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Первое место заняла сборная США, второе — сборная России, которая принимала участие в Олимпиаде под нейтральным флагом, третье — Канады, четвертое — Франции, пятое — Германии.

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Успех украинских паралимпийцев в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал заслуженный мастер спорта, старший тренер сборной команды Украины по греко-римской борьбе Армен Вардянян.

Соцсети Армен Варданян

Когда мы говорили с Вами об Олимпийских играх, то обсуждали, что не хватает баз для тренировок украинских спортсменов, нет большой государственной политики и поддержки. При этом паралимпийцы показали очень хороший результат, не правда ли?

— Да, конечно. Пользуясь случаем, поздравляю всех ребят. Я считаю их героями. То, что они это сделали, сколько они медалей выиграли, низкий поклон, для меня это очень большая награда и честь поздравлять их, пользуясь случаем.

Шестое место сборной — это максимальный результат с точки зрения нашего потенциала?

— Вы знаете, каждые Олимпийские игры — это специфические соревнования, и если считать предыдущие соревнования, да, конечно, может, там есть в медальном зачете меньше медалей, но все равно люди, которые показывают результаты, даже просто участниками Олимпийских игр становятся, для людей с ограниченными возможностями — это наивысший результат.

Что здесь первично в данном случае — сила воли, желание победить, несмотря на отсутствие тех же баз, или что-то другое?

— Да, то, что касается инфраструктуры на территории Украины — действительно это проблема. У нас единственная база в Конча-Заспе, на которой могут подготовиться к Олимпийским играм, но эта база вообще не подходит для зимних Олимпийских игр, это более-менее для летних Олимпийских игр. И все виды спорта на одной базе, они не могут даже поместиться. Действительно, есть проблема, есть над чем работать, поэтому не надо закрывать глаза на это, надо стремиться, находить базы или с нуля их строить для того, чтобы олимпийцы занимались там и тренировались, показывали последовательные результаты и выигрывали медали для Украины и играл наш гимн.

Паралимпийцы тренируются где-то отдельно или базы — общие для всех?

— Вы знаете, раньше у них отдельная была своя база, она осталась на территории Крыма, а сейчас некоторые виды спорта, там у нас совместно могут в зале фехтовальщики заниматься, на колясках фехтуются, вот то, что я видел в Конче-Заспе.

Наши спортсмены завоевали медали в 3 дисциплинах: в биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Почему другие дисциплины не покорились украинским спортсменам?

— Я думаю, скорее всего, что это специфика и приоритетность видов спорта для Украины, что касается людей с ограниченными способностями, биатлон и лыжные гонки. На Олимпийских играх мы надеялись на фристайл, биатлон, женская и мужская эстафеты. У нас так заложилось, что есть приоритетные виды спорта, на кого можно рассчитывать, а на кого нет. Поэтому и паралимпийцы тоже выступили неплохо в лыжных гонках и биатлоне.

Что с государственной поддержкой спортсменов? Как выстроена эта помощь, какие ее принципы?

— Нельзя забывать о спортсменах после того, как заканчиваются Олимпийские игры, нужно думать о следующих. А только остаются какие-то полгода или год там, начинаем активно принимать участие, появляется государственная программа или Министерство спорта, и начинают активно помогать спортсменам или спонсировать, мотивировать денежными призами за олимпийские медали, да, это все хорошо, спасибо им большое, еще раз скажу, но нельзя забывать, что для того, чтобы выиграть медаль на Олимпийских играх, надо 10-15, 20 лет заниматься. Для того, чтобы достичь этого уровня, надо весь этот период пройти, дойти до этого пьедестала. Об этом тоже надо не забывать, и особое внимание уделять подрастающему поколению, и не жалеть средства.

Частный бизнес, частное спонсорство может как-то спасти ситуацию или невыгодно вкладывать сейчас частные деньги в спорт?

— Для всех видов спорта, я считаю, что надо создавать для бизнеса наивыгоднейшие условия, чтобы меценаты, бизнесмены, какие-то организации становились в очередь для того, чтобы взять виды спорта, федерации, спонсировать. Если они смогут меньше налогов платить от своего бизнеса, то и соответственно будут люди заинтересованы, чтобы брать участие, помогать спорту, и будут они видеть эти средства, куда идут и куда направляются. Я уверен, что если создадут такие условия для бизнеса, бизнесмены сами будут приходить и помогать спорту и спортсменам.

Какова у нас ситуация с молодыми спортсменами, помогают ли им, есть ли где тренироваться молодежи сегодня в Украине?

— На самом деле, это реальная проблема, поскольку касательно молодежи, то всегда для них не хватает и денег, и они только могут зал в год один или два раза попасть для того, чтобы тренироваться там. Больше особо места у них нету, чтобы занимались молодежь, подрастающее поколение, пока они не достигнут наивысшего результата.

Валентин Щербачев рассказывал, что некоторые зимние виды спорта тренируются летом на воде, например, для того, чтобы прыгать с трамплина на снегу молодые люди тренируются, прыгая в воду. Как Вы прокомментируете такую ситуацию?

— На самом деле, каждому виду спорта должна быть база… зимние виды, когда прыгают в воду, это реальная проблема… Действительно не хватает баз, потому что, я знаю, в некоторых зимних видах спорта проводят чемпионаты Украины за границей. Так же не должно быть, как можно за границей проводить чемпионаты Украины, отобрать команду, если они — граждане нашей страны и могут соревноваться у нас, но, к сожалению, у нас нет этой базы, где могут они провести эти соревнования. Вот на это надо обращать больше внимания.

Вы представляете летние виды спорта, вероятно, здесь лучше обстоит дело с залами, где можно тренироваться?

— На самом деле, действительно, с летними видами спорта — немного легче, и есть возможность больше тренироваться, и баз — больше. Зимние виды спорта — это в десять раз сложнее, потому что нужна горная инфраструктура, именно на таких уровнях и высотах, чтобы подходило горнолыжникам или биатлонистам, или лыжникам. Они в основном бегают в таких местах, где высота над уровнем моря должна соблюдаться, поэтому хотя бы даже среднегорье, не говорю о высокогорье, такие базы обязательно должны быть.

Напомним, спортивный журналист Валентин Щербачев, комментируя в эфире «ГС» итоги Олимпиады, заявил, что для лучшей подготовки спортсменов надо менять госсистему. Он прогнозирует, что и спустя четыре года уровень подготовки спортсменов останется тем же из-за скудного госфинансирования.