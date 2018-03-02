Порошенко не осознает, куда движется Украина - Каплин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко во время своей пресс-конференции в среду заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов.

"Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.

Читайте также: Три главных вопроса по досрочным выборам

Пр мнению нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, по физиогномике президента во время общения со СМИ было ясно и очевидно — у главы государства нет ответа на вопрос, как Украина будет жить дальше.

"Игры и переговоры продолжаются, отсутствует понимание, с какой Конституцией государство войдет в следующую эпоху. Тяжесть на лице Петра Порошенко говорит о том, что переговорный процесс затягивается. Между тем, президент дал понять, что продолжает оставаться в пусть и сложной, но все же коалиции с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, Порошенко четко обозначил свой курс — евроинтеграция и вступление в НАТО", — отметил депутат.

По словам Каплина, несмотря на то, что глава государства заявил о несвоевременности досрочных выборов в Верховную Раду, практически все политические силы ведут активную подготовку к возможному волеизъявлению.

"Сегодня все партии, без каких либо исключений, готовятся к выборам, выметают из всех сусек все, что успели украсть. Я общаюсь со многими политиками и могу с уверенностью сказать, что на самом деле избирательная кампания уже началась, ей просто надо дать ход на официальном уровне", — заявил политик.

Читайте также — Экономика от Порошенко: доить вас буду только я