наверх
02.03.201810:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Порошенко не осознает, куда движется Украина - Каплин

    Тема:

    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность (30)

    (обновлено: )102023
    По словам народного депутата Сергея Каплина, несмотря на слова президента о несвоевременности досрочных выборов в парламент, большинство политических партий полным ходом готовятся к волеизъявлению.
    Сергей Каплин. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко во время своей пресс-конференции в среду заявил, что не видит оснований для проведения досрочных парламентских выборов. 

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    twitter.com/poroshenko
    Жизнь - не сахар: пресс-конференция и манипуляции Порошенко

    "Я полностью доволен темпами работы Рады на прошлой сессии. Большое количество реформ было принято. Я верю, что парламент способен сейчас продемонстрировать движение в принятии реформ… Если парламент это все принимает, то какие могут быть основания по этому поводу. Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады — ред.) я не веду", — сказал президент на пресс-конференции в среду.

    Читайте также: Три главных вопроса по досрочным выборам

    Пр мнению нардепа от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергея Каплина, по физиогномике президента во время общения со СМИ было ясно и очевидно — у главы государства нет ответа на вопрос, как Украина будет жить дальше. 

    "Игры и переговоры продолжаются, отсутствует понимание, с какой Конституцией государство войдет в следующую эпоху. Тяжесть на лице Петра Порошенко говорит о том, что переговорный процесс затягивается. Между тем, президент дал понять, что продолжает оставаться в пусть и сложной, но все же коалиции с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, Порошенко четко обозначил свой курс — евроинтеграция и вступление в НАТО", — отметил депутат.

    По словам Каплина, несмотря на то, что глава государства заявил о несвоевременности досрочных выборов в Верховную Раду, практически все политические силы ведут активную подготовку к возможному волеизъявлению.

    "Сегодня все партии, без каких либо исключений, готовятся к выборам, выметают из всех сусек все, что успели украсть. Я общаюсь со многими политиками и могу с уверенностью сказать, что на самом деле избирательная кампания уже началась, ей просто надо дать ход на официальном уровне", — заявил политик. 

    Читайте также — Экономика от Порошенко: доить вас буду только я

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    "Нафтогаз Украины"
    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы