В полиции должны работать профессионалы, а не патриоты — эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Патрульные полицейские в Украине массово пишут заявления об увольнении по собственному желанию. Так, недавно стало известно, что в Луцке подало в отставку 50% личного состава ведомства. В Верховной Раде обеспокоены таким положением дел и ожидают объяснений от руководства Нацполиции. В частности, народный депутат от ББП Сергей Каплин даже зарегистрировал соответствующий проект постановления.

В чем причины оттока кадров из Нацполиции и как решать эту проблему, рассказал экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД, эксперт по вопросам правоохранительных органов Григорий Мамка в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

З чим пов'язане масове звільнення патрульних поліцейських по всій Україні?

— Звільнення не є масовим, тільки один регіон, а саме Луцьк. Відкрито пішла інформація в ЗМІ, тому аналізувати ми можемо лише на підставі цифр і показників роботи тільки по одному регіону. Загальних даних не дає, який у нас некомплект саме по патрульній поліції. Чому вона не дає ці дані, тому що не допрацьовує, або не працює кадровий апарат з приводу роботи, підбору, навчання патрульних поліцейських. Згадайте, більше ніж три роки назад, коли запустили сам проект патрульної поліції, мотивували тим, що будуть великі зарплати. На той час 10 тисяч гривень — це дійсно була велика, достойна зарплата. Але на зарплаті, яку індексує, зменшує, згризає інфляція, всі інші чинники, які знецінюють гривню, ми просто не можемо втримати на відстані такого часу поліцейських, а саме протягом трьох років. Кадровий апарат ці недоліки не враховує, відсутня системна робота в цьому напрямку і отримуємо результат. Раніше було одне прислів’я про те, що понабирають по оголошенням. Те і вийшло. Оголошення розклеїли, набрали людей, не навчили, не стимулювали, соціального пакету соцгарантій з боку держави не дали, і люди просто розходяться.

Тобто проблема в грошах.

— Проблема в грошах, соціальному захисті, соцгарантіях поліцейського.

Кадровий апарат не працює по всій Україні в цьому напрямку?

— Він не працює по всій Україні. Тому що треба системно підходити до підбору, навчання і організації роботи саме патрульних поліцейських і всіх поліцейських.

Тоді виходить, що Луцьк — лише перша ластівка?

— Це тільки перша ластівка, про яку сказали відкрито в ЗМІ. По регіонам робиться все, абсолютно, те ж саме. Якщо підняти всю інформацію, якщо дійсно Нацполіція дійде до висновку про те, що з цим некомплектом патрульних поліцейських, які будуть направлені на забезпечення безпеки звичайних громадян, необхідно щось робити. А саме: вчити, набирати, виходити на ВРУ і на рівень держави та давати соцгарантії для поліцейських, тільки тоді ми можемо зрушити з місця.

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Люди приходять на таких патріотичних спонуканнях працювати в поліцію і через рік-два вони розуміють, що робити потрібно, але держава їм не допомагає. І доки ми — всі громадяни, влада, Нацполіція, МВС, не зрозуміємо, що нам необхідно скорочувати апарати, бо тільки на цей рік ми збільшили кількість апарата більше ніж на 800 чоловік, ми збільшили розхідну частину згідно бюджету на 2018 рік утримання апарату. А що ми дали вниз? Звичайному патрульному поліцейському, звичайному слідчому, звичайному дільничному? Нічого! Забезпечення залишилося на рівні 2014-2015 року. Необхідно все-таки поміняти підхід, навчити людей, дати вниз гроші, дати приміщення, дати автомобілі, дати відповідальність за свої дії і соціальний пакет з боку держави. Після цього ми можемо сказати, що професія поліцейського буде перспективною, вона буде високооплачуваною і всі інші гарантії з боку держави. Тоді поліцейський буде мати розуміти, що він має право і зобов'язаний на користь держави, за фінансування, яке буде проходити на нього, забезпечення соціального пакету його родини, підлягати ризику своє здоров'я, аж до свого життя. Зверніть увагу, яка смертність під час виконання службових обов'язків. Це великі ризики. Але з боку МВС так вчиняти зі звичайними поліцейськими непотрібно.

Більше половини українців не довіряють патрульній поліції. Повідомлення від слухача: "Досить давно вже повідомляють, що вони як можуть, так і крутяться". Власне, поліцейські теж не виключення. А в Луцьку більш свідомі поліцейські, що просто звільняються?

— В луцькому регіони громадяни більш активні в громадянській позиції. Вони більш патріотичні. У них менше регіон і більше відкритість самої роботи — кум-брат-сват-знайомий. І проблематика, ми можемо розказувати, якось моделювати, що там за ситуація трапилася, але необхідно все-таки направляти групи і розбиратися в причинах, чому трапилося, що відразу 50% патрульних поліцейських звільняється. Може там в іншому причина. Ви ж бачите, керівника призначали, тому що він був на Майдані — це основний критерій, тому що він патріотично підкований. Необхідно змінювати тенденцію і професійних людей запрошувати, щоб вони навчали, передавали досвід, казали, як діяти в тій чи іншій ситуації, постійно вивчали законодавство. Тоді громадяни будуть це розуміти і бачити, що поліцейський розвивається, він може говорити, він може застосовувати правильно закон, чітко і жорстко.

Наскільки можливо, що ці люди, які залишилися свідомими, патріотичними пішли до тих ЗСУ на контрактну основу або ж до тієї ж Національної дружини, зараз яка набирає обертів?

— Національна дружина, на мою думку, є відкритою, вона не має права існувати в такому вигляді, в якому вона презентована і мовчазно підтримана владою. Чому? Тому що їхні дії підпадають під ознаки злочину, статті 260 ККУ. Це створення воєнізованих формувань. Що сюди підходить? Це однострій, наявність форми, наявність занять фізичною, вогневою підготовкою, все інше. Чому влада мовчить? Це комусь вигідно. Якщо це комусь вигідно, а хтось не каже, кому саме, значить це робиться тільки за згодою влади. Такі дружини повинні, якщо вони існують, діяти тільки разом, за згодою чи сумісної діяльності з Нацполіцією. Бо в Кременчузі вони один одному морди товчуть. В інших регіонах, так само, взаємодії немає. Нацйбільш огидно, що Національні дружини в масках виходять з сесії одного регіону, і примушують до виконання певних дій. А радники, службові особи, виходять на екрани і кажуть, що це вірно. З одного боку, це смішно. З другого боку, звичайним громадянам страшно. Тому що ходять в масках, що законом заборонено, але правоохоронні органи дозволяють. Нема ніяких категоричних дій з боку закону.

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