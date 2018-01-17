По закону военного времени. Полиция хочет обыскивать без суда и следствия

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В МВД вдруг заметили, что на руках у населения очень много оружия. Что ели не каждый день, то через день что-то взрывается, кто-то стреляет или взрывают кого-то. А, по словам замглавы нацполиции Вячеслава Аброськина, полиция борется только с последствиями, при том, что надо бы заняться профилактикой. А заняться профилактикой мешают запреты, к примеру, нельзя без причины останавливать человека или транспортное средство, обыскивать без санкции суда.

МВД хочет расширить полномочия

"У нас уже четвертый год продолжается антитеррористическая операция, но в полиции до сих пор отсутствуют влиятельные законные инструменты для противостояния постоянным взрывам на территории государства. Некоторое количество совершенных преступлений с использованием гранат и взрывных устройств раскрыта, преступники установлены и задержаны, но это борьба уже с последствиями. Сегодня полицейский не может провести тщательный осмотр подозрительной личности или автотранспорта без соответствующего решения суда или согласия владельца авто", — пишет на свой странице в соцсетях Вячеслав Аброськин.

Как подчеркивает генерал, наши законы рассчитаны на мирную жизнь, поэтому полиция не можем эффективно противостоять угрозам современного военного времени. Нужны соответствующие изменения в действующее законодательство, которые диктует время.

"По моему мнению, как вариант, это принятие соответствующих временных решений, как, например, в разгул организованной преступности 90-х годах стал Указ президента об усилении борьбы с организованной преступностью,который предоставил дополнительные временные полномочия органам правопорядка. Сейчас полиция ежедневно изымает большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки, но внедрение временных усиленных мер позволило бы более эффективно противодействовать тому потоку оружия, идущий из зоны АТО к мирным регионов нашей страны", — подчеркнул Аброськин.

По данным МВД, в 2017 году с использованием гранат было совершено 174 преступления, 10 с использованием гранатометов, 49 случаях применяли самодельные взрывные устройства и подрывали 6 снарядов. Это из того, что известно силовикам.

В Мелитопольском районе Запорожской области 45-летний мужчина бросил гранату РГД-5 на заднее сидение автомобиля, за рулем которого находилась его бывшая 37-летняя женщина. Благодаря молниеносной реакции она осталась жива, выпрыгнув из салона перед взрывом. Женщина получила многочисленные ранения.

В Кропивницкому возле супермаркета обнаружено взрывное устройство на основе гранаты к подствольному гранатомету.

В Белгород-Днестровском неизвестный выстрелил из реактивного противотанкового гранатомета по помещению кафе. К счастью, никто не пострадал.

Надо учить матчасть и работать

Желания генерала Аброськина понятны, но проблема в том, что у нас не объявлено военное положение и приметь законы военного времени нельзя. Сегодня у правоохранителей достаточно полномочий для того, чтобы проводить профилактические мероприятия и действовать на опережение.

"Генерал забыл, мы не ведем войну и военные действия, у нас только АТО. Кто нам войну объявлял? Опять же, для обыска должны быть основание. Все хотят неограниченные полномочия. Пусть законы изучают и применяют, но они же ничего не знают. После великой отечественной войны, когда на руках было огромное количество оружия, придумали разрешительную систему, которая занималась сбором оружия. Проходили месячники добровольно сдачи патронов, ружей, автоматов, пистолетов, гранат и так далее. Профилактикой должны заниматься участковые, инспектора по работе с несовершеннолетними, разрешительная система. Они должны оперативным путем выявлять продавцов оружия, покупателей, тех, кто хранит у себя в доме. Сегодня проблема в том, что полиции доверия нет. К моему знакомому пришли с обыском, забрали деньги и драгоценности без описи, он теперь гадает, вернут ли. Ведь не понятно, они по незнанию опись вещей не составили или же нарочно. Нельзя им разрешать проводить обыски. Нельзя", — рассказывает РИА Новости Украина экс-глава разрешительной системы МВД Украина Валентин Медведь.

Сегодня добровольно никто не пойдет сдавать оружие. Менталитет у народа такой: пусть лежит, вдруг пригодится, если не понадобиться — продам.

"Значит, нужно устанавливать оперативным путем у кого оно есть. Но, судя по заявлению Аброськина, никто оперативной работой заниматься не будет, да и некому. Хотя созданы отделы по незаконному обороту оружия. Но сегодня на любой базаре, рынке можно купить хоть пистолет, хоть автомат с гранатометом. Я еще не слышал, что кто-то проводил рейды и задерживал торговцев оружия. Они просто ничего не делают, вот поэтому и начальство шумит", — отмечает Валентин Медведь.

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