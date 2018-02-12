наверх
12.02.201811:36
Курсы валют НБУ
  • USD27.06- 0.07
  • EUR33.21- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Тернополе нетрезвый водитель устроил разборки с полицейскими

    (обновлено: )125
    Как отмечается в сообщении, мужчина был в нетрезвом состоянии и пытался устроить конфликт с полицейскими во время задержания. Как рассказал очевидец, пробил "на Одессу" одного полицейского.
    Нетрезвый водитель Тернополя
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе среди бела дня прохожие заметили за рулем легкового авто пьяного водителя. Сразу же вызвали полицию. Однако водитель умудрился еще и распускать руки к правоохранителям. О ситуации в соцсети написал Святослав Журовский.

    Он выложил в сеть видео конфликта.

    "Ул. Збаражская. Люди увидели в дым пьяного чумандея за рулем, позвонили на 102. Приехали сначала полицейские задержали. Уже на моих глазах горе-водитель агрессивно сопротивлялся и даже пробил "на Одессу" одного полицейского", — написал Журовский.

    Ситуация вызвала оживленное обсуждение среди жителей города.

    Напомним, в полиции сообщили о критическом увеличении пьяных водителей за рулем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ан-148 авиакатастрофа крушение
    Авиакатастрофа Ан-148 в России
    Открытие Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Судовое заседание по делу Бузины
    Убийство Олеся Бузины: суд над националистами
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере