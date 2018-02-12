В Тернополе нетрезвый водитель устроил разборки с полицейскими

Скриншот с видео

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. В Тернополе среди бела дня прохожие заметили за рулем легкового авто пьяного водителя. Сразу же вызвали полицию. Однако водитель умудрился еще и распускать руки к правоохранителям. О ситуации в соцсети написал Святослав Журовский.

Он выложил в сеть видео конфликта.

"Ул. Збаражская. Люди увидели в дым пьяного чумандея за рулем, позвонили на 102. Приехали сначала полицейские задержали. Уже на моих глазах горе-водитель агрессивно сопротивлялся и даже пробил "на Одессу" одного полицейского", — написал Журовский.

Ситуация вызвала оживленное обсуждение среди жителей города.

Напомним, в полиции сообщили о критическом увеличении пьяных водителей за рулем.