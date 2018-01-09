Рост минималки. "Левые" конверты станут толще – Лановой

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров по итогам первого квартала может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко. По его словам, это зафиксировано в законе о госбюджете. В то же время, отметил Розенко, для вероятного повышения минималки нужно увеличить темпы роста экономики и получить дополнительный ресурс в бюджет. Тем временем минимальная зарплата в Украине повысилась с 1 января и теперь составляет 3 723 гривны в месяц.

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Удастся ли Кабмину реализовать свой план, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр экономики Украины, президент "Центра рыночных реформ Украины" Владимир Лановой.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які реальні умови для підвищення мінімалки йдеться?

— Все має бути в межах розумного. Звичайно, піднімати мінімальну зарплату потрібно, оскільки це стосується проживання найбідніших людей, але окрім моральних факторів, обсяги збільшення залежать також від економічних факторів. Економічними факторами є зростання виробництва і зниження енергоміскості нашого сукупного ВВП. Оскільки ці два економічні фактори не працюють, то треба дуже обережно підвищувати мінімальну зарплату.

Ви бачите можливості в економіці для підвищення мінімальної зарплати навіть до 3 723 гривень? Це економічно обґрунтований рівень?

— Справа в тому, що оскільки у економіці росту немає, підприємництва росту немає, кількість робочих місць не зростає, а це значить, що дефіцит робочих місць зберігається, значить, піднімати просто так зарплату на ринку праці власники підприємств не будуть, немає для цього підстав. Вони будуть тримати робітників на відносно низькій зарплаті. Тому можна говорити, що особливо значних економічних джерел для зростання зарплати в реальній економіці немає. Що стосується бюджетної сфери, то там — особливий порядок, тому що бюджет зростає не лише внаслідок економічного підйому, але і внаслідок інфляційних таких моторів, двигунів. От, скажімо, в наступному році бюджет зросте на 200 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Якщо ми розуміємо, то без зростання виробництва тільки інфляційні сили дають додаткові доходи бюджету. Тобто інфляційні джерела наповнення бюджету дають можливості в бюджетній сфері підвищувати мінімальну зарплату і середню зарплату за рахунок інфляційних факторів.

Тобто в цьому сенсі інфляція є доброю для уряду?

— Уряд завжди зацікавлений в підвищенні інфляції. На відміну від всіх інших громадян країни, для яких інфляція — зло, для уряду це завжди добро. І ми впевнюємося, в нашій українській історії, що завжди уряд використовував інфляційні, девальваційні можливості для того, щоб потім заявляти: ми збільшили доходи бюджету.

Тобто те, що зараз за рахунок підвищення мінімальної зарплати рівень інфляції в 2017 році був вище, ніж прогнозований НБУ, це для уряду — добре?

— Так, вони будуть звітувати, бити в літаври про свої величезні досягнення і нові витрати на якісь потреби, які вони збільшують, особливо, на правоохоронні і бюрократичні органи, вони дуже вміло збільшують свої доходи. Правда, про це вони більше мовчать. Але знаєте, питання оборони — найактуальніше зараз питання, і вони збільшують на 15-20% витрати на цю сферу. Але ж якщо інфляція з'їдає ці витрати, ці зростання видатків, то ми не отримуємо, значить ми не передаємо необхідної кількості, чи більшої кількості засобів оборони для врегулювання ситуації на сході країни.

В уряді кажуть, що підвищуючи мінімалку, вони просто виводять де-факто існуючі зарплати з тіні. Наскільки в цьому сенсі за рахунок податкових надходжень вдасться також збільшити доходи бюджету?

— Навпаки. Якщо зростає мінімальна зарплата, а у працедавців немає коштів для такого підвищення, вони тільки можуть виплачувати те, що раніше виплачували. Значить, вони будуть частину робітникам делегалізувати. Частину виплат зарплати будуть ховати, і, можливо, декому дійсно підвищать до мінімального рівня, але для того, щоб підвищити декому, треба звільнити інших працівників і зекономити. Або ж вивести їх за відомості по виплаті зарплати. Тобто зробити нелегальними ту частину виплат. Отже, збільшення зарплати навпаки на такому реальному рівні погіршує ситуацію, в тому числі і з загальними зарплатами.

Тобто такими адміністративними шляхами не можна підвищувати мінімальну зарплату? Для цього треба створювати економічні чинники?

— Це всім очевидно. Якби, знаєте, у нас просто так можна було накрутити арифмометром зарплату, то, мабуть, ми б жили так, як і в Німеччині, чи в Англії. Але ж Ви бачите, що зростають ціни, а реальний рівень життя в Україні не зростає. А якщо врахувати, що більша частина людей у нас не зарплату отримує, а різні соцдопомоги, пенсії і так далі, то реальний рівень життя у нас взагалі падає, і в середньому в Україні — дуже низька динаміка реальних доходів. Я пам'ятаю, що в 2016 році ми на останньому місці в світі були, бо висока інфляція з'їдала реальні доходи, тобто питання ще в пенсіях. Не можна піднімати зарплату і не піднімати пенсії. Це приводить до різних соціальних конфліктів, а, по-друге, це зменшує споживання на внутрішньому ринку, інші пенсіонери все гірше і гірше живуть, в результаті такий розрив приводить до втрати економічних можливостей. Додам, що урядовці вважають, що якщо ми піднімаємо зарплату, то будуть автоматично підніматися і можливості для відрахувань в пенсійний фонд. Можливо, інфляційно це трошки і дає, але хочу нагадати, що в 2017 році з бюджету додатково не виділено і копійки для потреб Пенсійного фонду. Тобто на 200 мільярдів зростають видатки бюджету, а для Пенсійного фонду — нуль, з тих видатків нічого не виділяється. Тому ми і спостерігаємо, що в реальному обчисленні і дефіцит Пенсійного фонду, і рівень пенсій залишається таким, яким і був.

Ми побачимо великий стрибок інфляції?

— В минулому році інфляція вища, ніж передбачалося. Але це — офіційний показник, я думаю, що він занижений. Розрахунки не точні. Насправді, ми можемо точно обчислити споживчий кошик, що ми купуємо, наскільки зросли ціни, там, на електроенергію, на овочі, м'ясо, курятину і так далі. Навіть, на молоко.

За Вашими розрахунками, який був реальний рівень інфляції?

— По продовольчій групі товарів це 40%. По групі товарів ЖКП це 15-20%. І по одягу, взуттю, це десь 30%. Тобто виходимо десь на 20-25% точно. Я вже там не кажу про бензин, транспортні послуги, де теж зростання було. Тобто 20-25% точно. Іншими словами, у нас є падіння ВВП, виробництво падає, а не зростає. Ще один момент, що інфляція з'являється не одразу. В минулому році підвищили на 100% мінімальну зарплату і взагалі зарплату, а інфляція буде бити і в 2018-му.

Напомним, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире "ГС" заявил, что каждый очередной рост зарплаты бюджетников приведет к новому росту цен в Украине. Он уверен, что повышение минималки обернется для Украины новыми долгами.