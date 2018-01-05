Скаршевский: повышение "минималки" – чистый вред

РИА Новости Украина

В Украине с 1 января произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, минимальная зарплата повышена до 3723 гривен – такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% – на 523 гривны.

В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос – 2457,1 гривен. Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 гривен.

Правительство заботится о том, чтобы пополнить доходы бюджета и пенсионного фонда, потому что для правительства минимальная зарплата – это база для налогообложения, а отнюдь не социальные стандарты, уверен экономический эксперт Виктор Скаршевский. Своим мнением он поделился на странице в Facebook.

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“Если повышается минимальная зарплата, значит, малый и средний бизнес должны больше платить в бюджет. Потому что единый налог и ЕСВ привязаны к минимальной заработной плате. Если сравнить с 2016 годом, то единщики должны оплатить почти в два половиной раза больше налогов”, – подчеркнул экономист.

Примечательно, добавляет Скаршевский, что большой бизнес вообще от этого никак не страдает, потому что они уже давно выплачивают всю белую заработную плату и они гораздо выше, чем минимальные. А страдает малый и средний бизнес.

Напомним, изменения социальных стандартов предусмотрены в государственном бюджете на 2018 год. Он принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией – 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.