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    Скаршевский: повышение "минималки" – чистый вред

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    (обновлено: )20910
    Кабинет министров заботится о том, чтобы пополнить доходы бюджета и пенсионного фонда, потому что для правительства минимальная зарплата – это база для налогообложения, а вовсе не социальные стандарты, подчеркивает экономист Виктор Скаршевский.
    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН
    Почему повышение "минималки" – очередное оскорбление граждан

    В Украине с 1 января произошло повышение социальных стандартов: минимальный прожиточный минимум повышен до 1696 гривен, минимальная зарплата повышена до 3723 гривен – такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год. Кабмин заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% – на 523 гривны. 

    В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос – 2457,1 гривен. Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 гривен.  

    Правительство заботится о том, чтобы пополнить доходы бюджета и пенсионного фонда, потому что для правительства минимальная зарплата – это база для налогообложения, а отнюдь не социальные стандарты, уверен экономический эксперт Виктор Скаршевский. Своим мнением он поделился на странице в Facebook.

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    politeka.net
    Козак: повышение "минималки" от Порошенко - не совсем экономика

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    “Если повышается минимальная зарплата, значит, малый и средний бизнес должны больше платить в бюджет. Потому что единый налог и ЕСВ привязаны к минимальной заработной плате. Если сравнить с 2016 годом, то единщики должны оплатить почти в два половиной раза больше налогов”, – подчеркнул экономист.

    Примечательно, добавляет Скаршевский, что большой бизнес вообще от этого никак не страдает, потому что они уже давно выплачивают всю белую заработную плату и они гораздо выше, чем минимальные. А страдает малый и средний бизнес.

    Напомним, изменения социальных стандартов предусмотрены в государственном бюджете на 2018 год. Он принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией – 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.

    Скриншот с сайта Facebook

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