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    Гройсман считает "справедливым" поднять минимальную зарплату на 500 грн

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (779)

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    По слова Владимира Гройсмана, правительство оценит реакцию экономики на такое повышение минимальной зарплаты в первом квартале 2018 года и тогда "будет давать оценки" относительно возможного дальнейшего повышения.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Премьер министр Украины считает "справедливым" повышение минимальной зарплаты в стране до 3723 (по нынешнему курсу около $133).

    Гривна и доллары
    Украинское фото
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    Минимальная заработная плата в Украине с 1 января 2018 года повысится до 3723 гривны. На данный момент она составляет 3200 гривен.

    "Мы сегодня считаем абсолютно справедливым подходом – это минимальная заработная плата 3723 гривны", — сказал Гройсман.

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    По его словам, правительство оценит реакцию экономики на такое повышение минимальной зарплаты в первом квартале 2018 года и тогда "будет давать оценки" относительно возможного ее повышения до 4,1 тысячи гривен.

    Напомним, в начале декабря президент Петр Порошенко заявил, что минимальная зарплата в Украине в 2018 году должна составлять 4100 гривен. 

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