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    Почему повышение "минималки" – очередное оскорбление граждан

    (обновлено: )34880
    Западным партнерам вряд ли удастся вбить в головы украинских властей элементарную вещь, что зарабатывать деньги и собирать налоги надо там, где их много, считает Александр Гончаров.
    День и кошелек. Архивное фото
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    В Украине с 1 января 2018 года повысили социальные стандарты: минимальный прожиточный минимум вырос до 1696 гривен, минимальная зарплата повышена до 3723 гривен – такие показатели заложены в бюджет Украины на 2018 год. 

    Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
    Тарас Загородний, facebook
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    Кроме этого Кабинет министров заложил в документе рост минимальной зарплаты на 16% – на 523 гривны. В связи с ростом минимальной зарплаты единый налог вырастет до 744,6 гривен, единый социальный взнос – 2457,1 гривен. Минимальное пособие по безработице увеличено до 1440 гривен 

    Госбюджет принят с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией – 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП.

    Новые цифры минимальной зарплаты и прожиточного минимума на своей странице в Facebook прокомментировал директор института развития экономики Украины Александр Гончаров. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    "Евросоюз – это огромная ценность, там красиво, комфортно и вкусно. Все туда хотят и все там хотят тратить свои деньги. Думаю, и в начавшемся 2018 году западные партнеры не смогут вбить в головы наших политиков при власти элементарную вещь, что зарабатывать деньги и собирать налоги надо там, где их много. У нас же министры, фискальная служба будут и дальше драть семь шкур именно с бедного населения", – отмечает эксперт.

    Разве не оскорбление, задается он вопросом, с 1 января 2018 года установить прожиточный минимум на уровне 1700 грн., а "минималку" поднять до 3723 грн.?

    "Правда, такое не европейское отношение властей к украинцам длится давно. Как только мы стали строить местный капитализм, так с первых моментов работы на госпостах у вчерашних советских товароведов, агрономов, просто недоучек бюджетные деньги стали вызывать неудержимую потребность к обогащению, жажду обладания деньгами в огромных количествах", – уверен Гончаров.

    Публикация Александра Гончарова

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