Что делает нас несчастливыми? Мнение социолога

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос cтолицы

В этом году большинство украинцев чувствовали себя счастливыми — таких почти 60% населения. Таковы результаты социологического опроса фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевского международного института социологии. Причем подавляющее большинство счастливых людей проживает на Западе — 68%, далее идет Центр — 57%, Юг — 51%, и Восток — 55%.

Единственным регионом, где большинство жителей ответили, что преимущественно или совсем не были счастливы в 2017 году, это Донбасс. Там счастливых оказалось 27%, а несчастных — 64%. Зато во всех регионах надеются, что 2018-й будет значительно лучше, чем 2017 год.

Что дает украинцам ощущение счастья, в эфире радиостанции Голос cтолицы рассказал глава экспертного совета социологической компании SocioStream AG Александр Медведев.

У Вас есть исследования, сколько украинцев чувствовали себя счастливыми в этом году?

— Нет, мы не проводили исследования на счет того, кто как себя чувствует счастливым, поэтому я буду комментировать исследования коллег.

Какие события в нашей стране влияют на ощущение счастья?

— К сожалению, в первую очередь это картинка окружения человека, то есть насколько она обрастает позитивными эмоциями для самого человека. В первую очередь, это, конечно, телевидение и круг общения человека. Вот насколько общение человека является, условно говоря, счастливым, то есть он меньше сталкивается с бытовыми проблемами, то у такого человека события в семье откладывают отпечаток на восприятие счастья.

Что Вы думаете по поводу мнения, что счастье находится где-то внутри человека?

— Я же не говорил про определение счастья, а о том, что оказывает влияние на восприятие счастья, почему человек чувствует себя счастливым.

С социологической точки зрения?

— Да, то есть мы исследуем среду, в которой человек находится — он более позитивно отвечает на вопросы, либо у него больше негатива, в какой среде человек находится, и что с человеком? Есть ли у него личные проблемы, как он их воспринимает, как часто он смотрит телевизор, новости, это все откладывает отпечаток на восприятие жизни, в том числе и в восприятии жизни как счастливой.

Что влияет на настроения в обществе?

— К сожалению, влияет экономическая ситуация в стране, именно экономика. По последним опросам, одна из самых главных проблем — это рост цен и инфляционные скачки в государстве, вот это сильно влияет на людей, на то, как человек чувствует, счастлив он или несчастлив. Что заметно еще, все больше стали не доверять политикам, поэтому фактор высказывания политиков и влияния их на настроения граждан минимизируется, этому нельзя не отдать должное.

Возраст — насколько он влияет на настроения в обществе? Большинство счастливых людей — среди молодежи или среди людей старшего возраста?

— Конечно, среди молодежи.

Больше перспектив? Больше стремления что-то сделать?

— Люди в старшем возрасте не ставят таких целей, которые могут достичь, они больше оперируют тем, что имеют на сегодняшний день, как им прожить, и завтрашний. То есть они, условно говоря, не рисуют себе радостное будущее.

Региональный фактор также влияет на степень счастья. В частности, соцопрос показывает, что больше всего счастливых людей — в западном регионе Украины. О чем это свидетельствует?

— Как мы знаем, большинство населения в западном регионе проживает в сельской местности, то есть чем ближе человек, чем больше человек общается с другими людьми, тем этот фактор оказывает большее влияние.

Люди в Украине — оптимисты, об этом также свидетельствуют данные опроса, они надеются, что 2018-й будет значительно лучше 2017 года. Как с точки зрения социологии можно прокомментировать эту тенденцию?

— Скорее всего, это наше украинское мировоззрение, то есть мы всегда хотим, чтобы завтра было лучше, чем сейчас. Эту тенденцию имеет не только 2017-2018 год, такие ожидания были и в предыдущих годах, то есть это определенная мировоззренческая тенденция у нашего народа: мы всегда хотим, чтобы завтра было лучше, и мы надеемся, что завтра будет лучше, и в тостах новогодних это находит прямое отражение.

А Вы чувствуете себя счастливым человеком?

— Да, конечно.

Расскажите, что делает Вас счастливым?

— Моя семья, мои дети, как говорится, как у обычного украинца.

Возможно, украинцы также остаются оптимистами, потому что у кого есть семьи, дети, есть ради кого жить и двигаться дальше.

— Да, конечно.

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В Королевстве Бутан существует официальный индекс счастья, возможен ли в Украине расчет такого индекса?

— Я думаю, что вряд ли. Слишком много факторов влияет, из-за которых мы не можем этого сделать.